Экономика

11:53 15.07.2019

Кабмин определил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате российской агрессии частное жилье - МинВОТ

1 мин читать
Кабмин определил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате российской агрессии частное жилье - МинВОТ

Кабинет министров Украины установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии России на востоке Украины частное жилье, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, на востоке Украины смогут получить от государства денежную компенсацию", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в понедельник.

Отмечается, что сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 тыс. грн.

В соответствии с принятым механизма, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

"К примеру, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации по состоянию на 1 июня 2019 года в Луганской области насчитывается 393 разрушенных домов частной формы собственности", - говорится в сообщении.

По информации МинВОТ, для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

Теги: #минвот #жилье #агрессия_рф #разрушения #бюджет #компенсация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:34 15.07.2019
Киевский суд разрешил JKX приступить к исполнению решения Лондонского арбитража о взыскании $12 млн убытков

Киевский суд разрешил JKX приступить к исполнению решения Лондонского арбитража о взыскании $12 млн убытков

10:12 15.07.2019
Киев купил у "Татра-Юг" один трамвай и внес предоплату, остальная сумма будет после корректировки бюджета - Кличко

Киев купил у "Татра-Юг" один трамвай и внес предоплату, остальная сумма будет после корректировки бюджета - Кличко

13:30 11.07.2019
Для украинских библиотек в 2019 году закупят около 678 тыс. книг на 87 млн грн – Минкультуры

Для украинских библиотек в 2019 году закупят около 678 тыс. книг на 87 млн грн – Минкультуры

13:19 11.07.2019
Украинский фонд стартапов составил 400 млн грн., заявки можно будет подавать уже с сентября

Украинский фонд стартапов составил 400 млн грн., заявки можно будет подавать уже с сентября

17:52 10.07.2019
UNDP поставила в Украину первую партию закупленного за счет госбюджета препарата от рака молочной железы

UNDP поставила в Украину первую партию закупленного за счет госбюджета препарата от рака молочной железы

08:26 10.07.2019
Белый дом предупредил Конгресс, что может наложить вето на военный бюджет, если он будет урезан – СМИ

Белый дом предупредил Конгресс, что может наложить вето на военный бюджет, если он будет урезан – СМИ

12:20 09.07.2019
Образовательные закупки в текущем году должны быть осуществлены вовремя - Гриневич

Образовательные закупки в текущем году должны быть осуществлены вовремя - Гриневич

17:21 08.07.2019
Экс-супруга Маккартни добилась крупнейшей в истории Британии компенсации за клевету

Экс-супруга Маккартни добилась крупнейшей в истории Британии компенсации за клевету

19:03 02.07.2019
МинВОТ предлагает восстановить санкции против Молдавского метзавода, продолжающего работать на российскую "оборонку"

МинВОТ предлагает восстановить санкции против Молдавского метзавода, продолжающего работать на российскую "оборонку"

17:25 02.07.2019
Действующий министр финансов Великобритании не будет принимать решение о пересмотре расходов бюджета

Действующий министр финансов Великобритании не будет принимать решение о пересмотре расходов бюджета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" снизит в июле цену на газ для населения на 11,7%

Киевский суд разрешил JKX приступить к исполнению решения Лондонского арбитража о взыскании $12 млн убытков

АМПУ считает отчисление 90% дивидендов ставящим под угрозу реализацию крупных инвестпроектов в портах

Зеленский указал на проблему с падением доходов Одесского порта и контрабандой

Депутаты обжаловали в Конституционном суде процедуру squeeze-out

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" снизит в июле цену на газ для населения на 11,7%

НЕФКО выделит EUR4,35 млн Norsk Solar на строительство СЭС в Киевской области

АМПУ считает отчисление 90% дивидендов ставящим под угрозу реализацию крупных инвестпроектов в портах

Энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта – "Энергоатом"

Нефьодов уволился из МЭРТ, с понедельника – в ГНС

Зеленский указал на проблему с падением доходов Одесского порта и контрабандой

Зеленский предложил приостановить экоинспекции в морских портах на два месяца до урегулирования этих вопросов новым парламентом

Зеленский будет "очень просить" Гройсмана помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка

Депутаты обжаловали в Конституционном суде процедуру squeeze-out

"Нафтогаз" разместил 5-летние евробонды на EUR600 млн под 7,125% и 3-летние на $335 млн под 7,375% – Коболев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА