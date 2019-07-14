Энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта – "Энергоатом"

В 09:25 воскресенья энергоблок №1 Запорожской АЭС был подключен к энергосети после завершения текущего ремонта, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС с суммарной нагрузкой 3 385 МВт. На энергоблоке №2 идут 124 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 42 сутки планового среднего ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в обнародованном в воскресенье днем сообщении.

Энергоблок №1 Запорожской АЭС был отключен от энергосети для проведения текущего ремонта 10 июля 2019 года в соответствии с разрешенной заявкой.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.