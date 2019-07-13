Экономика

14:02 13.07.2019

Зеленский будет "очень просить" Гройсмана помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка

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Зеленский будет "очень просить" Гройсмана помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обратиться к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по вопросу увольнения главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка.

"Я вам обещаю, что сегодня позвоню премьер-министру и очень его попрошу помочь в увольнении господина Ноняка", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе, реагируя на озвученную информацию о проблемах с крупногабаритным транспортом на украинских дорогах.

Теги: #гройсман #зеленский #кадры #укртрансбезопасность
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