Зеленский будет "очень просить" Гройсмана помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обратиться к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по вопросу увольнения главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка.

"Я вам обещаю, что сегодня позвоню премьер-министру и очень его попрошу помочь в увольнении господина Ноняка", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе, реагируя на озвученную информацию о проблемах с крупногабаритным транспортом на украинских дорогах.