Экономика

19:24 12.07.2019

"Нафтогаз" разместил 5-летние евробонды на EUR600 млн под 7,125% и 3-летние на $335 млн под 7,375% – Коболев

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"Нафтогаз" разместил 5-летние евробонды на EUR600 млн под 7,125% и 3-летние на $335 млн под 7,375% – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" в пятницу разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: EUR600 млн на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на 3 года, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

"Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля", – написал он на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз" уточнил, что размещение было осуществлено на максимальную сумму, согласованную Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки.

"Запрос инвесторов на ценные бумаги "Нафтогаза" в более чем 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США.

"Привлечение средств на международном рынке капитала на выгодных условиях позволит нам качественно подготовиться к следующей зиме, закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа", – указывает "Нафтогаз".

Компания напоминает, что была готовы к размещению в мае и вышла на международные рынки капитала, как только получила все согласования от правительства в минувшую пятницу.

Коболев поблагодарил команды Citi, Deutsche Bank, Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, а также министра финансов Оксану Маркарову и главу украинского офиса ЕБРР Марину Петров за помощь в успешном размещении.

Как сообщалось, с 8 июля компания проводила road show пятилетнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам были предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро - около 7,5%.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. Компания заявляла о необходимости срочного привлечении средств для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах – 20 млрд куб. м, что быть готовым к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

В середине июня этого года на внешний рынок вышла Украина с суверенным выпуском 7-летних еврооблигаций, которые ей удалось разместить на EUR1 млрд под 6,75% годовых, а в начале июля 5-летние еврооблигации на $500 млн разместила госкомпания "Укрзализныця" под 8,25% годовых.

Теги: #нафтогаз #еврооблигации
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