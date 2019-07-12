Экономика

18:40 12.07.2019

Правительство считает некорректными расчеты "Укрэнерго" по росту стоимости э/э

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Правительство считает некорректными расчеты "Укрэнерго" по росту стоимости э/э

Кабинет министров считает некорректными расчеты НЭК "Укрэнерго", согласно которым цена электрической энергии для промышленных потребителей за первую декаду июля возросла на 30%, и заявляет, что оценивать какие-либо изменения на рынке, в том числе и ценовые, можно будет лишь по итогам месяца.

"Заявление руководства госпредприятия НЭК "Укрэнерго" о якобы росте на 30% стоимости э/э для промышленных потребителей из-за запуска нового рынка э/э являются некорректными", – констатируется в обнародованном на правительственном портале заявлении.

Так, ссылаясь на данные Министерства энергетики и угольной промышленности, в правительстве заявили, что расчет "Укрэнерго" базируется на результатах торгов э/э на Украинской энергетической бирже (УЭБ), во время которых ценовое предложение было равно цене э/э в момент пиковых нагрузок – 2,375 тыс. грн/МВт-ч.

"Но это предложение, как оказалось, было ситуативным и не было поддержано рынком. Продавец э/э ПАО "Центрэнерго" – снизил цену до средневзвешенной, и в первые семь дней функционирования рынка "Центрэнерго" продавало э/э по средневзвешенной цене в 1599 грн/МВт ровным графиком", – отметили в правительстве, заявив, что анализ данных позволяет говорить о дальнейшем снижении цены "Центрэнерго" (в ближайшие месяцы до 1,3 тыс. грн/МВт-ч).

Кроме того, в Кабмине считают, что в настоящее время, в условиях, при которых пока не работает ряд сопутствующих рыночному процессу механизмов, неуместно говорить о росте цены.

"Делать любые ценовые оценки можно только после, минимум, месяца работы рынка", – подытожили в правительстве.

Ранее глава НЭК заявил, что средневзвешенная цена э/э сложившаяся для промпотребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне. Без учета тарифа оператора системы распределения (ОСР, тариф в среднем по Украине составляет 378 грн/МВт-ч), а также без учета маржи поставщика э/э на уровне 74 грн/МВт-ч она составила около 2,082 тыс. грн/МВт-ч (без НДС), что на 30% больше июньской ОРЦ на уровне 1,618 тыс. грн/МВт-ч.

Как сообщалось, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается э/э на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

Теги: #укрэнерго #электроэнергия #промышленность #цены #кабмин
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