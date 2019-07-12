Экономика

18:26 12.07.2019

Индекс Биг Мака: курс гривни к доллару должен составлять 9,93 грн

1 мин читать
Индекс Биг Мака: курс гривни к доллару должен составлять 9,93 грн

Издание The Economist обнародовало обновленные данные по рейтингу мировых валют: так называемый индекс Биг Мака: - стоимость гривны недооценена на 61,3%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,93 грн за $1, сообщает издание "Зеркало недели. Украина".

В начале года по индексу Биг Мака украинская валюта была недооценена на 65,2%.

Руководство по тому, находятся ли валюты на "правильном" уровне, основано на теории паритета покупательной способности, который предполагает, что в долгосрочной перспективе обменные курсы должны двигаться в направлении курса, который уравнял бы цены на идентичную корзину товаров и услуг (в данном случае, бургер) в любых двух странах, напоминает ZN.UA.

"Индекс Биг Мака" был разработан The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах. Стоит отметить, что так называемая "бургерномика" никогда не выступала в роли точного датчика покупательной способности валюты, а была всего лишь инструментом для упрощения теории обменного курса. В то же время, "индекс Биг-Мака" - де-факто международный стандарт, который включен в ряд экономических учебников.

Теги: #курс #индекс #гривня #биг_мак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 09.07.2019
Курс гривни на межбанке во вторник скорректировался до 25,635 грн/$1

Курс гривни на межбанке во вторник скорректировался до 25,635 грн/$1

18:04 05.07.2019
НБУ сохранил перечень участников валютных интервенций с запросом лучшего курса

НБУ сохранил перечень участников валютных интервенций с запросом лучшего курса

16:18 02.07.2019
Доллар снижается на фоне возобновившихся опасений за мировую экономику

Доллар снижается на фоне возобновившихся опасений за мировую экономику

12:48 25.06.2019
НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн

НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн

12:40 25.06.2019
НБУ в 2019г планирует ввести в обращение монету номиналом 5 грн

НБУ в 2019г планирует ввести в обращение монету номиналом 5 грн

14:43 21.06.2019
Аналитики Fitch закладывают среднегодовой курс гривни в 2019г 30,6 грн/$1

Аналитики Fitch закладывают среднегодовой курс гривни в 2019г 30,6 грн/$1

15:06 19.06.2019
Отмена обязательной продажи валюты бизнесом в краткосрочной перспективе не окажет существенно влияния на курс гривни - банкиры

Отмена обязательной продажи валюты бизнесом в краткосрочной перспективе не окажет существенно влияния на курс гривни - банкиры

18:40 14.06.2019
Размещение Украиной еврооблигаций на EUR1 млрд существенно не отразится на курсе гривни, даст позитивный сигнал инвесторам - банкиры

Размещение Украиной еврооблигаций на EUR1 млрд существенно не отразится на курсе гривни, даст позитивный сигнал инвесторам - банкиры

17:07 07.06.2019
Фунт может упасть на 2% в случае прихода к власти Бориса Джонсона

Фунт может упасть на 2% в случае прихода к власти Бориса Джонсона

16:14 07.06.2019
Доллар падает к евро и иене на торгах в пятницу из-за не оправдавших ожидания статданных США

Доллар падает к евро и иене на торгах в пятницу из-за не оправдавших ожидания статданных США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" разместил 5-летние евробонды на EUR600 млн под 7,125% и 3-летние на $335 млн под 7,375% – Коболев

"Нафтогаз Украины" разместил 3-летние евробонды на $335 млн и 5-летние евробонды на EUR600 млн - источник

Уровень теневой экономики в 2018г. впервые за 10 лет снизился до 30% ВВП - МЭРТ

"Нафтогаз Украины" открыл книги заявок на евробонды в долларах и евро - источник

"Нафтогаз" на встрече с Зеленским понизил цену на газ для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" разместил 5-летние евробонды на EUR600 млн под 7,125% и 3-летние на $335 млн под 7,375% – Коболев

"Нафтогаз Украины" разместил 3-летние евробонды на $335 млн и 5-летние евробонды на EUR600 млн - источник

НБУ опровергает информацию об использовании на банкноте номиналом 1 тыс. грн нелицензионного шрифта

Очередной законопроект Минфина о "кешбэке" позволит вывести из теневого оборота товары высокого ценового сегмента – юрист

Правительство считает некорректными расчеты "Укрэнерго" по росту стоимости э/э

"Укрзализныця" в 2019г. закупит у КВСЗ 20 вагонов, но обращает внимание на недостаточное качество продукции

Военная бронемашина "Козак-2М1" успешно прошла госиспытания

Volkswagen вложит около $2,6 млрд в партнера Ford по выпуску беспилотных автомобилей

КВСЗ просит суд взыскать с "Укрзализныци" 1,4 млрд грн за заказанные вагоны

Уровень теневой экономики в 2018г. впервые за 10 лет снизился до 30% ВВП - МЭРТ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА