Экономика

18:11 12.07.2019

"Укрзализныця" в 2019г. закупит у КВСЗ 20 вагонов, но обращает внимание на недостаточное качество продукции

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"Укрзализныця" в 2019г. закупит у КВСЗ 20 вагонов, но обращает внимание на недостаточное качество продукции

АО "Укрзализныця" призвала Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) не манипулировать фактами относительно количества вагонов, планируемых к закупке в 2019 году, отмечается в сообщении на сайте ж/д перевозчика.

"Призываем КВСЗ не манипулировать фактами, а совершенствовать качество подвижного состава и устранить конструктивные недостатки, которые были выявлены в ходе эксплуатации скоростных поездов производства КВСЗ. В частности, это касается систем кондиционирования, работающих не на 100% своей мощности, и разрушения инфраструктуры железной дороги", - заявляют в "Укрзализныце" в ответ на сообщение КВСЗ об обращении в суд о взыскании задолженности за заказанные УЗ вагоны.

Согласно опубликованному "Укрзализныцей" сообщению, в этом году перевозчик планирует приобрести 20 пассажирских вагонов. В частности, 10, как и предполагает финплан, и еще 10 после корректировки финплана Кабинетом министров.

В "Укрзализныце" также сообщили, что КВСЗ был ознакомлен с объемами запланированных инвестиций в пассажирский сектор на 2019 год и количеством вагонов, которые планируется приобрести, еще в марте.

"Поскольку финансовый план "Укрзализныци" был утвержден уже после подписания договора на поставку 54 пассажирских вагонов с КВСЗ, то перевозчик откорректировал период поставки. В частности, "Укрзализныця" предложила заводу поставить большую часть подвижного состава в 2020 году, в соответствии с финансовыми возможностями компании", - подчеркнул ж/д перевозчик.

В "Укрзализныце" также отмечают, что возможность корректировки необходимого количества подвижного состава для поставки по контракту предусмотрена как в договорах с КВСЗ, так и постановлением Кабмина от 3 октября 2012 года №899 "О порядке осуществления расходов субъектами хозяйствования госсектора экономики в случае неутверждения (несогласования) годовых финпланов в установленном порядке".

В компании также отметили, что "Укрзализныця" уже внесла завода авансовый платеж за пять пассажирских вагонов, из которых заводом поставлены только три.

"Укрзализныця" также ожидает от завода-производителя предоставления им полного пакета документов, который бы подтвердил соответствие вагонов класса РИЦ (вагон международного стандарта для курсирования в международном сообщении) требованиям курсирования в межгосударственном сообщении на колее шириной 1435 мм.

"Укрзализныця" уже обращалась к коллегам из Венгрии, Польши и Австрии, но эти железные дороги не подтвердили наличие разрешительных документов для курсирования вагонов РИЦ на своей территории", - подчеркивает перевозчик.

Как сообщалось, ранее обратился в Хозяйственный суд Киева с четырьмя исками о взыскании задолженности с АО "Укрзализныця" на общую сумму 1,4 млрд грн..

КВСЗ и "Укрзализныця" по итогам проведенных тендеров в августе 2018 года заключили договора на поставку до конца 2019 года шести трехвагонных дизель-поездов для региональных перевозок на сумму более 1 млрд грн и к июлю - 54 пассажирских вагонов на 1,52 млрд грн.

В 2017 году КВСЗ поставил "Укрзализныце" 50 пассажирских вагонов, но затем компания обвиняла завод в завышении цен на них, однако КВСЗ не признавал эти обвинения.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В 2018 году его чистая прибыль выросла на 46,7% к 2017 году, до 487,25 млн грн, чистый доход – на 43,3%, до 5 млрд 514 млн грн.

Теги: #квсз #укрзализныця
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