Экономика

14:55 12.07.2019

"Унит" называет "клеветой" заявление "Укрзализныци" о получении неправомерной выгоды от продажи электронных ж/д билетов

3 мин читать
"Унит" называет "клеветой" заявление "Укрзализныци" о получении неправомерной выгоды от продажи электронных ж/д билетов

Компания-разработчик системы по продаже электронных ж/д билетов ООО "Унит" считает фейком заявление "Укрзализныци" о получении "Унитом" неправомерной выгоды путем создания платежного шлюза для сайта онлайн-продажи ж/д билетов.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, обнародованном на сайте "Унита".

"Официально сообщаем, что информация, объявленная господином Войтко (руководитель филиала ГИВЦ "Укрзализныци" Александр Войтко – ИФ), является откровенной ложью и манипуляцией, которая распространяется с использованием служебного положения и административного ресурса. Заявленное им является фейком, а главное призвание этого информационного вброса - вызвать вау-эффект среди СМИ и дискредитировать деловую репутацию нашей компании", - считают в "Уните".

В компании также сообщают, что на момент внедрения официального сайта по продаже электронных билетов "Укрзализныци" в 2012 году Войтко лично отвечал за диджитализацию пассажирского хозяйства, занимая должность первого заместителя руководителя ГИВЦ, и лично согласовывал всю техническую документацию и договора на внедрение проекта, о чем свидетельствуют его подписи на соответствующих документах, которые были обнародованы "Унитом".

"Информация о договорах ("Унита" – ИФ) с банками также не соответствует действительности, поскольку все договора с банками-эквайрами "Укрзализныця" заключала и заключает напрямую, а средства пассажиров за покупку электронных билетов перечисляются банками исключительно на соответствующий лицевой счет "Укрзализныци", - заявляют в компании, подчеркивая: отношения "Унита" с банками является исключительно хозяйственной деятельностью.

В "Унит" обвиняют "Укрзализныцю" в определении дискриминационных условий для тендеров по сопровождению и обслуживанию сайта по продаже ж/д билетов и заявляют, что цель таких условий – дискридитировать "Унит" и признать победителем компании "Витесс" и "Фетпейментс".

"Относительно заявленных господином Войтко сбоев в работе системы в очередной раз сообщаем, что действующий программно-аппаратный комплекс по продаже электронных билетов и соответствующий сайт принадлежат "Укрзализныце", размещены на ее серверах и эксплуатируются ГИВЦ. "Унит" не имеет доступа к системе", - подчеркивают в компании.

Также, по мнению "Унит" заявление "Укрзализныци" о разработке собственной системы онлайн-продажи билетов подтверждает факт того, что должностные лица общества осуществляют закупку копии системы у компании "Витесс" в рамках договора, заключенного по переговорной процедуре, без проведения процедуры открытых торгов. "Стоимость контракта - рекордные 21 млн грн, половина из которых авансом была перечислена ООО "Витесс" сразу же после подписания договора", - заявляют в "Уните".

Как сообщалось, в четверг "Укрзализныця" на своем сайте сообщила о намерении создать собственную систему продажи билетов онлайн. Кроме того, компания проинформировала правоохранительные органы о незаконной деятельности "Унит" в части создания платежного шлюза для сайта онлайн-продажи ж/д билетов, за счет которого в 2017-2018 гг. "Унит" завладел средствами "Укрзализныци" на общую сумму около 51,2 млн грн.

Ранее "Унит" обвинила группу должностных лиц ж/д компании в давлении и обратилась к главе "Укрзализныци" с просьбой привлечь профильных специалистов и правоохранительные органы к решению указанного вопроса.

"Укрзализныця" еще с августа 2015 года заявляла о намерении отказаться от сотрудничества с компанией "Унит", которая разрабатывала и управляет онлайн-системой.

"Унит" – украинская IT-компания, основанная в 2007 году и осуществляющая деятельность в сфере разработки, установки, консультации и поддержки программных продуктов. Специализируется на создании и внедрении программных продуктов в таких сферах, как защита информации, транспорт, ID-документ, здравоохранение, финансы, розничная торговля и телекоммуникации.

Среди своих клиентов компания называет Кабинет министров, Государственный центр занятости, "Укрзализныцю", полиграфкомбинат "Украина", Киевскую горгосадминистрацию, а также коммунальные предприятия "Главный информационно-вычислительный центр", "Киевский метрополитен" и "Киевтранспарксервис", ряд банков.

Бенефициарным собственником компании (в том числе опосредованно через "Юнайтед Тим" (Белиз) указан бизнесмен Геннадий Точилин.

Теги: #унит #укрзализныця #онлайн #билеты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:45 12.07.2019
КВСЗ просит суд взыскать с "Укрзализныци" 1,4 млрд грн за заказанные вагоны

КВСЗ просит суд взыскать с "Укрзализныци" 1,4 млрд грн за заказанные вагоны

11:23 11.07.2019
"Укрзализныця" хочет создать собственную систему продажи билетов онлайн

"Укрзализныця" хочет создать собственную систему продажи билетов онлайн

16:39 09.07.2019
В Киеве представили услугу по регистрации ООО онлайн

В Киеве представили услугу по регистрации ООО онлайн

10:25 09.07.2019
ГБР открыло дело относительно возможного присвоения экс-главой филиала УЗ "Центр управления промышленностью" 7 млн грн

ГБР открыло дело относительно возможного присвоения экс-главой филиала УЗ "Центр управления промышленностью" 7 млн грн

11:43 08.07.2019
"Укрзализныця" приостановила работу эскалатора на станции "Киев-Пассажирский" в связи с его ремонтом

"Укрзализныця" приостановила работу эскалатора на станции "Киев-Пассажирский" в связи с его ремонтом

11:15 08.07.2019
"Укрзализныця" намерена запустить пилотный проект по обновлению пригородных поездов

"Укрзализныця" намерена запустить пилотный проект по обновлению пригородных поездов

10:33 08.07.2019
"Укрзализныця" планирует перевозить почтовые отправления контейнерами в составе пассажирских поездов

"Укрзализныця" планирует перевозить почтовые отправления контейнерами в составе пассажирских поездов

17:37 05.07.2019
"Укрзализныця" намерена использовать пассажирские поезда для грузоперевозок

"Укрзализныця" намерена использовать пассажирские поезда для грузоперевозок

15:06 05.07.2019
"Укрзализныця" разрабатывает концепцию страхования грузов

"Укрзализныця" разрабатывает концепцию страхования грузов

11:09 05.07.2019
Кабмин подтвердил решение о дивидендах "Укрзализныци" в размере 30% от прибыли

Кабмин подтвердил решение о дивидендах "Укрзализныци" в размере 30% от прибыли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Уровень теневой экономики в 2018г. впервые за 10 лет снизился до 30% ВВП - МЭРТ

"Нафтогаз Украины" открыл книги заявок на евробонды в долларах и евро - источник

"Нафтогаз" на встрече с Зеленским понизил цену на газ для населения

Международный финансовый аудит "Укроборонпрома" может быть начат уже в сентябре – Абромавичус

Суд по иску НБУ открыл производство по делам о взыскании средств с Коломойского

ПОСЛЕДНЕЕ

Volkswagen вложит около $2,6 млрд в партнера Ford по выпуску беспилотных автомобилей

Уровень теневой экономики в 2018г. впервые за 10 лет снизился до 30% ВВП - МЭРТ

"Укрспирт" возобновил отгрузку спирта

Доля рынка "на сутки вперед" демонстрирует динамику к снижению – Ковальчук

Гендиректор "ArcelorMittal Кривой Рог" критикует экопопулизм и чрезмерность "зеленой идеологии" для пиара на выборах

Германия больше всех пострадала от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба"

Более 3 тыс. печатных СМИ выходило в Украине в первом полугодии 2019 году - Госкомтелерадио

"Киевтеплоэнерго" намерено переоснастить оборудование столичной ТЭЦ-5

Colgate покупает бизнес по уходу за кожей Laboratoires Filorga за 1,5 млрд евро

"Нафтогаз Украины" открыл книги заявок на евробонды в долларах и евро - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА