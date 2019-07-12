"Унит" называет "клеветой" заявление "Укрзализныци" о получении неправомерной выгоды от продажи электронных ж/д билетов

Компания-разработчик системы по продаже электронных ж/д билетов ООО "Унит" считает фейком заявление "Укрзализныци" о получении "Унитом" неправомерной выгоды путем создания платежного шлюза для сайта онлайн-продажи ж/д билетов.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, обнародованном на сайте "Унита".

"Официально сообщаем, что информация, объявленная господином Войтко (руководитель филиала ГИВЦ "Укрзализныци" Александр Войтко – ИФ), является откровенной ложью и манипуляцией, которая распространяется с использованием служебного положения и административного ресурса. Заявленное им является фейком, а главное призвание этого информационного вброса - вызвать вау-эффект среди СМИ и дискредитировать деловую репутацию нашей компании", - считают в "Уните".

В компании также сообщают, что на момент внедрения официального сайта по продаже электронных билетов "Укрзализныци" в 2012 году Войтко лично отвечал за диджитализацию пассажирского хозяйства, занимая должность первого заместителя руководителя ГИВЦ, и лично согласовывал всю техническую документацию и договора на внедрение проекта, о чем свидетельствуют его подписи на соответствующих документах, которые были обнародованы "Унитом".

"Информация о договорах ("Унита" – ИФ) с банками также не соответствует действительности, поскольку все договора с банками-эквайрами "Укрзализныця" заключала и заключает напрямую, а средства пассажиров за покупку электронных билетов перечисляются банками исключительно на соответствующий лицевой счет "Укрзализныци", - заявляют в компании, подчеркивая: отношения "Унита" с банками является исключительно хозяйственной деятельностью.

В "Унит" обвиняют "Укрзализныцю" в определении дискриминационных условий для тендеров по сопровождению и обслуживанию сайта по продаже ж/д билетов и заявляют, что цель таких условий – дискридитировать "Унит" и признать победителем компании "Витесс" и "Фетпейментс".

"Относительно заявленных господином Войтко сбоев в работе системы в очередной раз сообщаем, что действующий программно-аппаратный комплекс по продаже электронных билетов и соответствующий сайт принадлежат "Укрзализныце", размещены на ее серверах и эксплуатируются ГИВЦ. "Унит" не имеет доступа к системе", - подчеркивают в компании.

Также, по мнению "Унит" заявление "Укрзализныци" о разработке собственной системы онлайн-продажи билетов подтверждает факт того, что должностные лица общества осуществляют закупку копии системы у компании "Витесс" в рамках договора, заключенного по переговорной процедуре, без проведения процедуры открытых торгов. "Стоимость контракта - рекордные 21 млн грн, половина из которых авансом была перечислена ООО "Витесс" сразу же после подписания договора", - заявляют в "Уните".

Как сообщалось, в четверг "Укрзализныця" на своем сайте сообщила о намерении создать собственную систему продажи билетов онлайн. Кроме того, компания проинформировала правоохранительные органы о незаконной деятельности "Унит" в части создания платежного шлюза для сайта онлайн-продажи ж/д билетов, за счет которого в 2017-2018 гг. "Унит" завладел средствами "Укрзализныци" на общую сумму около 51,2 млн грн.

Ранее "Унит" обвинила группу должностных лиц ж/д компании в давлении и обратилась к главе "Укрзализныци" с просьбой привлечь профильных специалистов и правоохранительные органы к решению указанного вопроса.

"Укрзализныця" еще с августа 2015 года заявляла о намерении отказаться от сотрудничества с компанией "Унит", которая разрабатывала и управляет онлайн-системой.

"Унит" – украинская IT-компания, основанная в 2007 году и осуществляющая деятельность в сфере разработки, установки, консультации и поддержки программных продуктов. Специализируется на создании и внедрении программных продуктов в таких сферах, как защита информации, транспорт, ID-документ, здравоохранение, финансы, розничная торговля и телекоммуникации.

Среди своих клиентов компания называет Кабинет министров, Государственный центр занятости, "Укрзализныцю", полиграфкомбинат "Украина", Киевскую горгосадминистрацию, а также коммунальные предприятия "Главный информационно-вычислительный центр", "Киевский метрополитен" и "Киевтранспарксервис", ряд банков.

Бенефициарным собственником компании (в том числе опосредованно через "Юнайтед Тим" (Белиз) указан бизнесмен Геннадий Точилин.