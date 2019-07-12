Доля рынка "на сутки вперед" демонстрирует динамику к снижению – Ковальчук

Объем электрической энергии, реализуемой на рынке "на сутки вперед" (РСВ), демонстрирует позитивную динамику к снижению, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Пока доля рынка "на сутки вперед" несколько велика, но она каждый день падает. В первый день она составляла почти 50% (в общей структуре продажи э/э на всех сегментах рынка – ИФ). В среднем за пять дней она упала до 30%. Нормальная доля этого сегмента должна составлять около 10-15%", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

Ковальчук уточнил, что по состоянию на 5 июля структура продажи э/э на разных сегментах нового оптового рынка распределилась следующим образом: 65,77% – рынок двухсторонних договоров (ДД), 30,15% – РСВ, 3,01% - балансирующий рынок (БР), и 1,07% - внутрисуточный рынок (ВСР).

Как сообщалось, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается э/э на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.