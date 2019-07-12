Экономика

11:55 12.07.2019

Более 3 тыс. печатных СМИ выходило в Украине в первом полугодии 2019 году - Госкомтелерадио

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Более 3 тыс. печатных СМИ выходило в Украине в первом полугодии 2019 году - Госкомтелерадио

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) информирует, что в первом полугодии 2019 года в Украине выходило 3 тыс 143 печатных издания совокупным тиражом 607,2 млн экземпляров.

"Государственное научное учреждение "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова" обнародовала статистические данные о выпуске печатных СМИ в первом полугодии 2019 года. Всего в этот период в Украине выходило 3 143 издание общим тиражом 607 172 900 экземпляров, среди них – 1 371 газет и 1 772 других периодических и продолжающихся изданий", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Отмечается, что наибольшее количество изданий выпущено в Киеве (1 174), Харьковской (268), Днепропетровской (180), Львовской (173) и Одесской (124) областях.

Подавляющее большинство печатных СМИ выходило на украинском языке – 1 321, украинском и русском - 533, на русском - 497, на английском - 67.

Однако, по данным Книжной палаты, при этом совокупный тираж изданий на русском языке (267 167, 4 тыс. экземпляров) превышает совокупный тираж печатных СМИ на украинском языке (208 927,6 тыс. экземпляров).

Теги: #сми #госкомтелерадио #печатные_сми
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