ПУМБ с 1 июля начал продажу страховых продуктов

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) с 1 июля начал оформление страховых договоров семи ведущих страховых компаний в своих отделениях и точках продаж, сообщается в пресс-релизе банка.

На выбор предлагаются полисы СК "Арсенал Страхование", ARX (ранее "AXA Страхование"), СК "ИНГО", VUSO, СК "PZU Украина" (все Киев) и СК "АСКО Донбасс Северный" (Дружковка Донецкой обл.) УАСК "АСКА" (Запорожье).

"Сотрудничество сразу с семью топовыми страховыми компаниями позволяет не только предоставить клиенту выбрать именно необходимое ему оптимальное покрытие, но и удешевить стоимость страховых продуктов за счет здоровой конкуренции между страховыми компаниями", - отмечает начальник отдела банковского страхования розничного бизнеса Вячеслав Мелихов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ежемесячно украинцы оформляют в ПУМБ порядка 4 тыс. страховых полисов stand-alone (не связанных с оформлением банковских продуктов).