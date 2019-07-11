"Нафтогаз" на встрече с Зеленским понизил цену на газ для населения

Глава газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским по вопросам цен на газ подписал распоряжение о понижении цены на природный газ для населения в июле на 10,4%, сообщается на сайте главы государства.

Согласно ему, Фаворов объяснил такое решение ростом предложения российского и американского сжиженного топлива на европейском рынке, что способствует снижению оптовых цен.

По словам представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса, суммарное уменьшение цены газа за май - июль составит около 21%.

В то же время новая цена газа на июль в сообщении отсутствует.

Как сообщалось, 14 июня НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что рассчитал на июнь новую цену на природный газ, отпускаемый для населения, установив ее на уровне 5 тыс. 553,89 грн за 1 тыс. куб м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Цена впервые была рассчитана в соответствии с постановлением правительства №485 от 5 июня 2019 года, согласно которому НАК должен определять ее как наименьше из четырех показателей: цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц; средняя таможенная стоимость импортного газа за предыдущий месяц; средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже (УЭБ); 8,550 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (стоимость газа по ПСО, определенная постановлением №867 от 19 октября 2018 на уровне).