"Укрэнерго" присвоило "преддефолтный" статус 200 компаниям, призвало участников рынка выполнять требования фингарантий

НЭК "Укрэнерго" согласно утвержденным постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), №1168 от 24 июня 2019 года правилам рынка, присвоило 200 компаниям "преддефолтный" статус.

Как сообщается на сайте НЭК, такой статус означает отсутствие возможности продавать электроэнергию, но покупать ее участники рынка могут.

"В соответствии с п.1.7.4 Правил рынка, в случае длительности статуса "преддефолтный" более двух рабочих дней участник рынка получает статус "дефолтный", и согласно п.1.7.5 правил прекращает свою деятельность на рынке электроэнергии (а в случае, если участник рынка является поставщиком, поставки э/э потребителям такого/такому участника/у рынка осуществляется поставщиком "последней надежды")", - поясняется в сообщении.

Во избежание таких последствий "Укрэнерго" призывало всех участников рынка соблюдать правила относительно сроков и условий предоставления финансовых гарантий.

В перечень, в частности, попали "Укргазвыдобування", "Укртатнафта", "Карпатнафтохим", "Запорожский завод ферросплавов", ряд теплоэлектроцентралей, водоканалов и др.

Как сообщалось, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразована в частное акционерное общество.