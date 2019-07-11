Фонд Порошенко продал свою долю в "Кузне на Рыбальском" Тигипко за $235.8 млн, фонд Кононенко – за $64.2 млн

Стоимость 73,90647%-го пакета акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", принадлежавших инвестфонду "Прайм Эссетс Кэпитал" пятого президента Украины Петра Порошенко, по договору купли-продажи от 15 ноября 2018 года (№БВ-181115-1) с компанией Ewins Limited украинского бизнесмена Сергея Тигипко составила $235 млн 785,406 тыс., сообщается в годовом отчете фонда.

Согласно отчетности инвестфонда "ВИК", объединяющего активы народного депутата Игоря Кононенко, стоимость его пакета акций "Кузни на Рыбальском" в 20,128% в подписанном в тот же день договоре с компанией Тигипко (№ БВ-181115-2) составила $64 млн 214,594 тыс.

Цена акции по обоим договорам составляет $93 за штуку.

В то же время в отчетах фондов указывается, что Ewins Limited 16 ноября осуществил начальные платежи в размере тридцатой части от указанных сумм – соответственно $7 млн 859,514 тыс. и $2 млн 140,486 тыс.

В связи с этим на балансах фондов на конец 2018 года числилась долгосрочная дебиторская задолженность – соответственно 6 млрд 310,872 млн грн и 1 млрд 718,724 млн грн.

В отчете фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" указывается, что на конец 2017 года инвестиции в акции "Кузни на Рыбальском" оценивались по справедливой стоимости в 89,783 млн грн, тогда как в отчете фонда "ВИК" – 38,389 млн грн.

В результате таких успешных сделок чистая прибыль фонда Порошенко в 2018 году выросла до 6 млрд 591,948 млн грн с 19,044 млн грн годом ранее, чистая прибыль фонда Кононенко составила 1 млрд 735,439 млн грн по сравнению с 40,9 млн грн в 2017 году. Это увеличило нераспределенную прибыль фондов на конец прошлого года соответственно до 7 млрд 857,643 млн грн и 2 млрд 34,167 млн грн.

Согласно отчетам, на конец 2018 года фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" полностью вышел из состава акционеров "Кузни на Рыбальском", тогда как у фонда "ВИК" числилось 1,155 тыс. акций, хотя по договору купли-продажи он реализовал все 690,46 тыс. акций, которые были у него на начало минувшего года.