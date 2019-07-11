Дефицит средств для оплаты э/э из ВИЭ на ІІІ-кв. составляет 6,2 млрд грн

Дефицит средств НЭК "Укрэнерго" на оплату электрической энергии, сгенерированной из возобновляемых источников (ВИЭ), возникший в результате решения суда по тарифам для компании, составляет около 6,2 млрд грн, сообщил заместителя директора "Укрэнерго" по инвестициям Владимир Кудрицкий на пресс-конференции в Киеве в среду.

"На сегодняшний день расчетный дефицит средств на компенсацию производителям э/э из ВИЭ на третий квартал составляет 6,2 млрд", – сказал он.

Кудрицкий уточнил, что пока действие постановлений (№954 и №955 по тарифам для "Укрэнерго" на передачу э/э и диспетчерскому управлению) Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановлено, действуют прежние тарифы, которым покрываются исключительно операционные затраты НЭК. Помимо компенсации стоимости э/э ВИЭ, прежний тариф не предусматривает расходы на такие необходимые для функционирования нового рынка э/э системные услуги, как оплата вспомогательных услуг и оплата потерь э/э в магистральных сетях.

Кудрицкий также добавил, что в настоящее время компания прилагает все возможные усилия для решения проблемы с тарифами для НЭК.

По данным директора по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Елены Колтик, за последние пять лет объекты ВИЭ в стране профинансированы на EUR2,5 млрд. Большинство объектов было прокредитовано в украинских и международных финансовых организациях.

Как сообщалось, 1 июля, в день запуска нового оптового рынка электрической энергии, Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов по обеспечению иска к НКРЭКУ, приостановив постановления регулятора об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию.

"Укрэнерго" заявило, что решение суда приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты в обеспечение новых алгоритмов работы рынка. В свою очередь, представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус отверг такую возможность, выразив мнение, что заявление НЭК является политическим.

В НКРЭКУ пояснили: из-за решения суда могут возникнуть неплатежи "Укрэнерго" производителям возобновляемых источников энергии, а также неплатежи НЭК за э/э для закупки технологических потерь в сетях.

"Укрэнерго" 3 июля подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева по обеспечению иска НЗФ, однако суд ее отклонил.

НКРЭКУ на ближайшем заседании, 12 июля, планирует утвердить для НЭК "Укрэнерго" новый тариф на передачу электрической энергии на второе полугодие.