Белоруссия уведомила Транснефть о желании повысить с 1 августа тарифы на транспорт нефти на 21,7% для возмещения затрат из-за форс-мажора на МН "Дружба"

Повышение действующих тарифов на транспортировку нефти на 21,7% с 1 августа 2019 года позволит ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обеспечить возмещение затрат, которые общество понесло в результате форс-мажора на нефтеповоде "Дружба".

В соответствующем письме от 1 июля в адрес "Транснефти", с копией которого ознакомился "Интерфакс", общество просит российскую монополию согласовать рост тарифов.

"Гомельтранснефть Дружба" поясняет, что в результате попадания в белорусскую магистральную трубопроводную систему некондиционной нефти последовала остановка транспортировки сырья в направлении Адамово и на Броды. "До настоящего времени транспортировка в направлении на Адамово осуществляется частично", - отмечается в обращении.

Согласно данным белорусского общества, оно недополучило более 1,5 млрд рублей, или $23,7 млн. Данные потери рассчитаны с учетом дополнительных доходов от транспортировки нефти в реверсивном направлении.

"Таким образом, во втором квартале 2019 года для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" наступили непредвиденные и неконтролируемые обстоятельства, связанные со значительным отклонением от заявленных ранее ПАО "Транснефть" объемов транспортировки нефти по белорусскому участку, которые оказали существенное влияние на показатели производственно-финансовой деятельности "Гомельтранснефть Дружба" в текущем году", - говорится в письме.

Из-за снижения объемов транспортировки нефти уровень действующих тарифов не позволяет в полном объеме обеспечить получение запланированных доходов для покрытия эксплуатационных расходов, связанных с обслуживанием объектов магистрального нефтепровода, а также реализацию программы технического перевооружения в 2019 году.

В "Транснефти" пока не удалось получить комментарий.

Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Белоруссию 4 мая. "Гомельтранснефть Дружба" 28 июня сообщила о полной очистке южной ветки "Дружбы" от некондиционной нефти, перекачав в Россию 675 тыс. тонн.

Белоруссия планирует полностью очистить свою нефтепроводную систему от грязной нефти к середине августа.

Ежегодный объем транзита российской нефти по территории Белоруссии составлял около 50 млн тонн. Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - в Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

При этом в середине апреля Минск уже выступал с инициативой внепланового повышения тарифов на транзит российской нефти по своей территории на 23,1%, мотивируя это необходимостью обеспечения экологической безопасности трубопроводов. "Транснефть" и ФАС не поддержали это предложение, сославшись на его недостаточное обоснование и плановую практику рассмотрения данного вопроса в конце каждого года.

Впоследствии тема повышения тарифов на транзит российской нефти отошла на "второй план" после скандала с поставками в Белоруссию и транзита через ее территорию загрязненной хлоридами нефти.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович 13 июня сообщил, что белорусская сторона пока воздержалась от инициативы повышения тарифов на транзит российской нефти на 23% и отложила пересмотр на конец этого года, что соответствует плановому рассмотрению вопроса.