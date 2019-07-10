Система электронного учета древесины заработает эффективно только при условии подключении всех лесопользователей – ЕБА

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) разделяет позицию Офиса президента относительно внедрения общегосударственной системы электронного учета древесины и подчеркивает необходимость присоединения всех лесопользователей к этой системе.

"Для более эффективной работы системы электронного учета древесины критически важно, чтобы к ней подключились все лесопользователи, вне зависимости от формы подчинения", – прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" менеджер комитетов ЕБА Евгений Кузьменко.

Он напомнил, что система демонстрирует все данные - от заготовки леса до его продажи или поступления на переработку: кто и на основании каких документов заготовил, характеристики древесины, а также кому и по какой цене ее продали.

"Эта система уже внедрена в лесных хозяйствах, подчиненных Гослесагентству. Но она не распространяется на других лесопользователей, таких как государственные предприятия Минобороны, Минэкологии, коммунальные предприятия и другие. Они, по разным данным, заготовляют от 17% до 27% от общего объема древесины", – отметил Кузьменко.

По его словам, такая ситуация дает возможность манипуляций с происхождением древесины.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский указом обязал госпредприятия Минобороны до 1 ноября 2019 года перейти на централизованный электронный учет древесины, а также поручил облгосадминистрациям активизировать разъяснительную работу по использованию этой системы лесопользователями коммунальной собственности.

При этом президент предложил ввести криминальную и административную ответственность по обороту древесины без внесения ведомостей в Единую государственную систему электронного учета древесины.

По данным Гослесагентства, в подчинении Минобороны находится около 1% Лесного фонда Украины.