Блэкаут в Армении мог быть спровоцирован проблемами в энергосистеме Ирана

Аварию в армянской системе электроснабжения могли вызвать проблемы в энергосистеме Ирана, заявил в среду заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян.

"Энергосистемы Армении и Ирана синхронно связаны. Одна из причин аварии в Армении - авария в Иране. Наши коллеги в Иране сообщили об аналогичных проблемах. Точно не берёмся утверждать, но это одна из вероятных причин", - сказал Варданян на пресс-конференции в Ереване в среду.

По его словам, в сети произошёл крупный перепад напряжения.

"В настоящее время Лорийская и Тавушская области Армении (север республики) подключены к энергосистеме Грузии. В час оттуда получаем 28 МВт электроэнергии. Из Ирана сейчас получаем 42 МВт. Энергопроизводство в Армении восстановлено почти на 70%. В течение часа 5-й энергоблок Разданской ТЭС будет подключён к энергосистеме. В эти часы обычно объём потребления в стране составлял 850 МВт, сейчас вырабатывается около 600 МВт", - сказал Варданян.

Он отметил, что техногенной катастрофы не произошло.

"Все стратегические объекты работают, метрополитен также подключён к энергосистеме", - сказал замминистра.