Снижение лимита стоимости посылок из-за рубежа до EUR100 ухудшит условия для покупок украинцами товаров за границей – президент Meest Group

Снижение лимита стоимости для беспошлинных посылок из-за рубежа со EUR150 до EUR100, которое вступило в силу с 1 июля 2019 года, ухудшит условия для покупок товаров украинцами за границей, считает президент почтово-логистической группы Meest Group Ростислав Кисиль.

"В Украине ухудшаются условия для клиентов, которые хотят что-то купить за границей. Сначала было $1 тыс., затем уменьшили до EUR500, затем до EUR300, затем до EUR150. И теперь с 1 июля уже EUR100. Я не знаю, почему так делают наши чиновники, мотивируя это тем, что доходы в бюджет увеличатся. Я не буду говорить о контрабанде, которая идет через границу, потому, что если мы остановим эту контрабанду, то это в тысячи раз будет больше доходов в бюджет ...", - сказал он в интервью "24 каналу" во вторник.

При этом он добавил, что считает некорректным сравнение украинского рынка почтово-логистических услуг с европейским.

"В США - $800 (лимит для беспошлинных посылок из-за рубежа), в Европе - EUR22. Однако в Европе проживает более 550 млн человек, и там совсем другие условия, потому, что сами европейцы в большинстве покупают в ЕС. Мы также покупаем в Европе. Но как можно сравнивать рынок Украины с европейским рынком и с теми возможностями, которые имеют европейцы и которые есть у нас?… Поэтому сравнивать украинцев с европейскими жителями - некорректно, потому, что мы находимся в совершенно разных условиях", - констатировал Р.Кисиль.

Как сообщалось, в конце ноября 2018 года Верховная Рада поддержала законопроект №9260, который снижает лимит для беспошлинных посылок из-за рубежа. 10 декабря этот документ подписал президент.