Экономика

11:32 10.07.2019

Лагард официально номинирована на пост главы ЕЦБ

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Лагард официально номинирована на пост главы ЕЦБ

 Кристин Лагард официально номинирована на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Окончательное решение будет принято на саммите стран Европейского союза в октябре, а до тех пор кандидатуру Лагард обсудят в Совете ЕС и Европарламенте, отмечает Deutsche Welle.

Предложение выдвинуть Лагард кандидатом в преемники нынешнему главе ЕЦБ Марио Драги прозвучало на внеочередном саммите ЕС 2 июля. После этого 63-летняя глава Международного валютного фонда (МВФ) объявила о том, что она приостанавливает работу на этом посту на период номинации.

Лагард возглавила МВФ в 2011 году, ее второй срок на этом посту истекает только в 2021 году.

Пост председателя МВФ по традиции занимает европеец, в то время как руководителем Всемирного банка является американец. Срок пребывания на посту главы ЕЦБ составляет восемь лет, он не может быть продлен.

В ходе встречи в Брюсселе министры финансов стран ЕС также обсудили вопрос о преемнике Лагард на посту главы МВФ. Согласно сообщениям, этот пост может быть отдан бывшему министру финансов Нидерландов Йеруну Дейселблуму.

Теги: #ецб #лагард
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