НБУ готовит концептуальные изменения в регулировании украинского платежного рынка

Национальный банк Украины (НБУ) начинает масштабную работу по фундаментальному обновлению системы законодательного регулирования украинского рынка платежей и перевода средств.

Как сообщается на сайте НБУ, регулятор намерен гармонизировать с европейским национальное платежное законодательство в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.

Речь, в частности, идет о старте процесса имплементации норм европейской директивы PSD2 (относительно Open Banking) в национальном законодательстве, что усилит конкуренцию на финансовом рынке и будет способствовать инновационному развитию отечественного платежного рынка.

Работа будет проходить с привлечением внешней юридической экспертизы при технической поддержке иностранных доноров.

НБУ, в частности, планирует:

● ввести ряд новых платежных услуг (финансовых и нефинансовых). Вместо одной услуги перевода средств, которая существует сегодня, появится восемь новых, в том числе шесть финансовых (внесение средств на платежный счет, снятие/списание средств с платежного счета, перевод средств с платежного счета, перевод средств с платежного счета за счет кредита, эмиссия/эквайринг, денежные переводы) и две нефинансовые (услуга инициирования платежа и услуга предоставления консолидированной информации по платежному счету);

● трансформировать субъекты перевода средств и изменить роли платежных систем, в частности, отменить необходимость создания или членства в платежной системе для предоставления платежных услуг (услуг по переводу денежных средств). Кроме поставщиков платежных услуг, на рынке должны появиться новые поставщики информационных услуг - инициирование платежа (PISP) и предоставление консолидированной информации по платежному счету (AISP);

● категоризировать поставщиков платежных услуг, в частности, платежные услуги смогут предоставлять банки, платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные учреждения и т.д. Также появятся поставщики ограниченных платежных услуг, например, телеком и интернет-операторы, социальные проекты и т.д.;

● ввести открытый банкинг (безопасный онлайн-доступ к средствам и данным на клиентских счетах для отдельных категорий поставщиков, предоставляющих услуги инициирования платежа и предоставления консолидированной информации по счетам);

● создать новые правила лицензирования и регистрации небанковских учреждений, которые будут предоставлять платежные услуги, а также надзора за ними. Так, речь идет об отмене необходимости предварительного получения статуса финансового учреждения перед обращением в НБУ для получения лицензии: статус финансового учреждения будет предоставляться одновременно с выдачей лицензии. Лицензия на предоставление платежных услуг будет выдаваться в электронной форме, а также в электронной форме будет происходить отчетность и взаимодействие между участниками рынка. Регистрация будет осуществляться за счет включения информации в Единый реестр поставщиков платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры;

● создать новое регулирование в сегменте электронных денег по субъектности их эмитентов и обеспечения операций по их обращению, а также предоставление права небанковским финансовым учреждениям на эмиссию и эквайринг платежных карт, выпуск электронных денег, открытие карточных счетов (для целей платежей и расчетов);

● внедрить платежные счета вместе с процедурой страхования средств пользователей платежных услуг на таких счетах, а также ужесточить требования к защите платежных услуг, в частности, установить требования по усиленной клиентской аутентификации и безопасной удаленной взаимодействия;

● повысить защиту прав пользователей платежных услуг через установление четких требований к поставщикам по их обязанностям, введение лимитов ответственности по неавторизованным операциями и др.;

● определить роль НБУ как регулятора рынка платежных услуг, наделенного правом контролировать предоставление платежных услуг, организовывать работу с обращениями пользователей услуг, а также правом осуществлять регулирование уровня ставки межбанковской комиссии по карточным платежным операциям и т.д.)

Как отметил заместитель председателя НБУ Сергей Холод, на слова которого ссылается пресс-служба НБУ, осуществление таких шагов будет способствовать осовремениванию государственного регулирования в платежной сфере и окажет положительный импульс развитию инновационных бизнес-решений на рынке платежных услуг.

"Это создаст единые прозрачные правила для банковских и небанковских игроков, повысит конкуренцию за клиента и, как следствие, качество платежных услуг, а также введет новый уровень защиты их пользователей", - подчеркнул он.

Как указано в сообщении, в течение следующих нескольких месяцев НБУ планирует провести для участников рынка и заинтересованных сторон серию встреч, чтобы ознакомить с концептуальным видением будущего регулирования платежного рынка. Результатом этих встреч со всеми заинтересованными сторонами должна стать совместная работа над предложениями относительно норм будущего законодательного регулирования.