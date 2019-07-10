Экономика

11:15 10.07.2019

"Укринтерэнерго" возобновил поставку э/э "Воде Донбасса"

2 мин читать
"Укринтерэнерго" возобновил поставку э/э "Воде Донбасса"

ГП "Укринтерэнерго", выполняющие функции поставщика "последней надежды" (ППН), уведомило оператора системы распределения (ОСР) "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" об исключении КП "Вода Донбасса" из списка предприятий на отключение э/э, в результате чего энергоснабжение объекта было восстановлено, сообщила пресс-служба ДТЭК.

"9 июля 2018 года энергетики оперативно возобновили электроснабжение КП "Компания "Вода Донбасса", – указано в сообщении.

По состоянию на 18:00 9 июля было восстановлено энергоснабжение насосной станции "Белокузьминовка", подстанции 35 кВ "Клебан-Бык" (оба – Константиновский район Донецкой обл.), подстанции 110 кВ "Артемовск" (Бахмутская фильтровальная станция, Донецкая обл.).

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Ограничение и возобновление электроэнергии были выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика последней надежды в рамках действующего законодательства Украины, подчеркнули в ДТЭКе.

Как сообщалось, КП "Вода Донбасса" ранее неоднократно сообщало о проблемах с осуществлением расчетов за услуги по поставке для него э/э (используемой в процессе очистки воды) перед ОСР "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", а также поставщиком ГП "Укринтерэнерго". Среди причин, по которым возникли трудности, КП указывало отсутствие у него средств в том числе и из-за неоплаты поставленной им питьевой воды на временно неконтролируемые украинским правительством территории Донецкой области. Так, по состоянию на 1 мая 2019 года задолженность "Воды Донбасса" за потребленную э/э составляла 1 млрд 409,8 млн грн. Кроме того, задолженность в связи с предоставлением услуг находящимся на неконтролируемой территории потребителям составляла 1,434 млрд грн.

Оператор системы распределения (ОСР) "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" 27 мая по требованию поставщика "Укринтерэнерго" начал частично отключать объекты КП "Вода Донбасса" от электроснабжения.

5 июля Кабинет министров на период проведения Операции объединенных сил (ООС) запретил отключать и применять какие-либо ограничения по поставке электрической энергии КП "Вода Донбасса".

Теги: #электроэнергия #вода_донбасса #укринтерэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:33 03.07.2019
Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решение суда по тарифам "Укрэнерго"

Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решение суда по тарифам "Укрэнерго"

13:51 02.07.2019
ДТЭК в июле намерен начать импорт э/э из Европы

ДТЭК в июле намерен начать импорт э/э из Европы

12:39 02.07.2019
Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

12:20 02.07.2019
Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

11:04 01.07.2019
Украина 1 июля дала старт новому оптовому рынку э/э

Украина 1 июля дала старт новому оптовому рынку э/э

09:42 01.07.2019
"Оператор рынка" ночью приостанавливал первые торги э/э на внутрисуточном рынке, работа платформы уже восстановлена

"Оператор рынка" ночью приостанавливал первые торги э/э на внутрисуточном рынке, работа платформы уже восстановлена

09:40 01.07.2019
Результаты первых торгов на новом сегменте оптового рынка э/э свидетельствуют об успешном старте энергореформы – Евдокимов

Результаты первых торгов на новом сегменте оптового рынка э/э свидетельствуют об успешном старте энергореформы – Евдокимов

09:38 01.07.2019
Цена на электроэнергию ДТЭК с запуском рынка снизилась на 12% – компания

Цена на электроэнергию ДТЭК с запуском рынка снизилась на 12% – компания

16:15 27.06.2019
Все бюджетные организации имеют право покупать э/э на условии универсальной услуги

Все бюджетные организации имеют право покупать э/э на условии универсальной услуги

10:29 25.06.2019
НКРЭКУ намерена установить ЗТ для малых "зеленых" СЭС до 150 кВт на уровне 6 евроцентов со снижением на 25% с 2020г

НКРЭКУ намерена установить ЗТ для малых "зеленых" СЭС до 150 кВт на уровне 6 евроцентов со снижением на 25% с 2020г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ готовит концептуальные изменения в регулировании украинского платежного рынка

НБУ отменил согласование ФГВФЛ продажи заинтересовавших компанию Веревского морпорта и МЖК в Ильичевске

Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

Украина отменила лимит на репатриацию дивидендов

Курс гривни на межбанке во вторник скорректировался до 25,635 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Снижение лимита стоимости посылок из-за рубежа до EUR100 ухудшит условия для покупок украинцами товаров за границей – президент Meest Group

Лагард официально номинирована на пост главы ЕЦБ

НБУ готовит концептуальные изменения в регулировании украинского платежного рынка

Airbus может опередить Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

США и Китай возобновили торговые переговоры

НБУ отменил согласование ФГВФЛ продажи заинтересовавших компанию Веревского морпорта и МЖК в Ильичевске

Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет

Минэнерго США сохранило прогнозы добычи нефти в Штатах на 2019-2020гг и цен на нефть

Украина отменила лимит на репатриацию дивидендов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА