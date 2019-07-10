"Укринтерэнерго" возобновил поставку э/э "Воде Донбасса"

ГП "Укринтерэнерго", выполняющие функции поставщика "последней надежды" (ППН), уведомило оператора системы распределения (ОСР) "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" об исключении КП "Вода Донбасса" из списка предприятий на отключение э/э, в результате чего энергоснабжение объекта было восстановлено, сообщила пресс-служба ДТЭК.

"9 июля 2018 года энергетики оперативно возобновили электроснабжение КП "Компания "Вода Донбасса", – указано в сообщении.

По состоянию на 18:00 9 июля было восстановлено энергоснабжение насосной станции "Белокузьминовка", подстанции 35 кВ "Клебан-Бык" (оба – Константиновский район Донецкой обл.), подстанции 110 кВ "Артемовск" (Бахмутская фильтровальная станция, Донецкая обл.).

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Ограничение и возобновление электроэнергии были выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика последней надежды в рамках действующего законодательства Украины, подчеркнули в ДТЭКе.

Как сообщалось, КП "Вода Донбасса" ранее неоднократно сообщало о проблемах с осуществлением расчетов за услуги по поставке для него э/э (используемой в процессе очистки воды) перед ОСР "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", а также поставщиком ГП "Укринтерэнерго". Среди причин, по которым возникли трудности, КП указывало отсутствие у него средств в том числе и из-за неоплаты поставленной им питьевой воды на временно неконтролируемые украинским правительством территории Донецкой области. Так, по состоянию на 1 мая 2019 года задолженность "Воды Донбасса" за потребленную э/э составляла 1 млрд 409,8 млн грн. Кроме того, задолженность в связи с предоставлением услуг находящимся на неконтролируемой территории потребителям составляла 1,434 млрд грн.

Оператор системы распределения (ОСР) "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" 27 мая по требованию поставщика "Укринтерэнерго" начал частично отключать объекты КП "Вода Донбасса" от электроснабжения.

5 июля Кабинет министров на период проведения Операции объединенных сил (ООС) запретил отключать и применять какие-либо ограничения по поставке электрической энергии КП "Вода Донбасса".