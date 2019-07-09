Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник смогло понизить ставку отсечения по 3-мес. гривневым бумагам с 17,44% до 17,24%, по семимесячным – с 17,94% до 17,6%, по 12-месячным – с 18,3% до 18% и по 3-летним – с 16,95% до 16,75% годовых.

Согласно результатам на сайте Минфина, для снижения ставок по бумагам до года включительно Минфин пожертвовал спросом в 2,96 млрд грн (здесь и далее спрос – по номиналу), довольствовавшись привлечением 1,9 млрд грн.

Чуть больше половины этой суммы было получено от размещения годичных бумаг, спрос на которые достигал 2,78 млрд грн. Предложение 3-х и 7-мес. бумаг было ограничено по 0,5 млрд грн по номиналу, а спрос на них составлял соответственно 0,65 млрд грн и 1,53 млрд грн.

В результате Минфину удалось также немного понизить средневзвешенные ставки размещения: по 3-мес. бумагам – с 17,44% до 17,24%, по 7-мес. – с 17,91% до 17,47% и по 12-мес. – с 18,23% до 17,99% годовых.

Что касается облигаций с погашением через три года, то продавец отклонил 4 заявки на 100 млн грн и привлек по 13 другим заявкам 1,6 млрд грн.

Помимо того Минфин, как и анонсировал на встрече с первичными дилерами в минувшую пятницу, осуществил доразмещение ОВГЗ с погашением в феврале 2025 года, объем которого он намерен увеличить с нынешних эквивалента $0,3 млрд до $1-1,5 млрд, чтобы эта бумага могла быть включена в состав индексных.

Ставка отсечения по этим долгосрочным ОВГЗ осталась прежней – 15,85% годовых, что позволило привлечь еще 2,91 млрд грн.

В целом на аукционах этот вторник объем продаж составил 6,01 млрд грн по сравнению с 8,04 млрд грн неделей ранее.