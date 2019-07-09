И. о. главы ГФС освободил от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен

И. о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", – написал он в Facebook во вторник.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал Власова принять жесткие решения в отношении глав указанных четырех таможен.