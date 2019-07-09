Экономика

17:55 09.07.2019

Гройсман сообщил о принятии ряда решений, которые позволят уже через несколько часов решить проблему водоснабжения Донбасса

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Гройсман сообщил о принятии ряда решений, которые позволят уже через несколько часов решить проблему водоснабжения Донбасса

 Водоснабжение на востоке Украины будет восстановлено уже через несколько часов благодаря принятию принятии ряда решений на уровне правительства и главы государства, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наконец нам удалось начать восстанавливать водоснабжения Донбасса. На уровне президента и правительства был принят ряд решений, которые позволили решить эту жизненно важную для людей проблему… Надеюсь, что уже через несколько часов люди на Донбассе будут с водой", - написал Гройсман на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Премьер поблагодарил за работу вице-премьера Владимира Кистиона, министра энергетики Игоря Насалика, главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина и заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуарда Кругляка.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 18 июня по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей.

Гройсман подписал поручение, согласно которому необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией объектов водоснабжения и водоотведения КП "Компания "Вода Донбасса" и предоставить предприятию статус "защищенного потребителя".

По состоянию на 1 мая 2019 года задолженность "Воды Донбасса" за потребленную э/э составляет 1 млрд 409,8 млн грн. Кроме того, существует задолженность в связи с оказанием услуг находящимся на неконтролируемой территории потребителям - 1,434 млрд грн.

Оператор системы распределения (ОСР) "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" 27 мая по требованию поставщика "последней надежды" (ППН) - госпредприятия "Укринтерэнерго" начал частично отключать объекты КП "Вода Донбасса" от электроснабжения.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность урегулирования вопроса нормального водоснабжения на Донбассе и отметил, что Гройсман сообщил ему, что "поставил этот вопрос ребром" на заседании правительства.

По данным ЮНИСЕФ, с начала конфликта на Донбассе в результате боевых действий погибли 9 работников системы водоснабжения, еще 26 получили ранения, пытаясь обеспечить бесперебойное водоснабжение.

Согласно информации, с начала 2019 года из-за боевых действий временно приостанавливалось или полностью перекрывалось водоснабжение для 3,2 млн человек в среднем на 29 дней. Также было зафиксировано 58 случаев повреждения объектов системы водоснабжения и водоотвода.

Теги: #гройсман #водоснабжение #донбасс #кабмин
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