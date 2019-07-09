Экономика

16:39 09.07.2019

В Киеве представили услугу по регистрации ООО онлайн

1 мин читать
В Киеве представили услугу по регистрации ООО онлайн

В Киеве представили новую электронную услугу по регистрации обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

"Сегодня презентуем абсолютно новый сервис. Теперь предприятия, юрлица, ООО могут зарегистрироваться онлайн", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе презентации услуги во вторник в Киеве.

Премьер отметил, что сегодня по легкости ведения бизнеса Украина занимает 71-е место, но правительство хочет войти в Топ-40.

"Каждый человек, который хочет зарегистрировать бизнес, сможет это сделать у себя дома либо в офисе, сделав три простых шага и получив полноценное право заниматься бизнесом в формате общества с ограниченной ответственностью", - отметил министр юстиции Павел Петренко.

Регистрация будет осуществляться через личный кабинет онлайн дома юстиции, где заполняется анкета с необходимыми данными. После этого осуществляется подписание документа электронной цифровой подписью или Bank-ID.

Среди прочего функционал сервиса разрешает перейти уже действующим ООО в онлайн формат.

"Без преувеличения, мы сейчас одни из лидеров относительно простоты регистрации обществ с ограниченной ответственностью", - сказал Петренко.

Теги: #гройсман #киев #ооо #услуги #регистрация #онлайн
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:55 09.07.2019
Гройсман сообщил о принятии ряда решений, которые позволят уже через несколько часов решить проблему водоснабжения Донбасса

Гройсман сообщил о принятии ряда решений, которые позволят уже через несколько часов решить проблему водоснабжения Донбасса

16:31 09.07.2019
Зеленский уволил глав Голосеевской, Святошинской и Соломенской райадминистраций в Киеве

Зеленский уволил глав Голосеевской, Святошинской и Соломенской райадминистраций в Киеве

06:28 09.07.2019
Выход со станции метро "Житомирская" в Киеве во вторник ограничат

Выход со станции метро "Житомирская" в Киеве во вторник ограничат

23:57 08.07.2019
Гройсман ратует за сбалансированный госбюджет-2020 с продолжением социальных программ

Гройсман ратует за сбалансированный госбюджет-2020 с продолжением социальных программ

23:55 08.07.2019
Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли в 2020 году

Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли в 2020 году

23:17 08.07.2019
Гройсман считает, что Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС

Гройсман считает, что Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС

19:19 08.07.2019
Зеленский после завершения саммита Украина-ЕС прогулялся по центру Киева до Офиса президента

Зеленский после завершения саммита Украина-ЕС прогулялся по центру Киева до Офиса президента

18:03 08.07.2019
Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Киеве

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Киеве

17:54 08.07.2019
ЕС готов предоставить Киеву EUR500 млн макрофинансовой помощи после выполнения необходимых условий

ЕС готов предоставить Киеву EUR500 млн макрофинансовой помощи после выполнения необходимых условий

17:40 08.07.2019
Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Ефремова на продление срока ареста

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Ефремова на продление срока ареста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И. о. главы ГФС освободил от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен

Гройсман сообщил о принятии ряда решений, которые позволят уже через несколько часов решить проблему водоснабжения Донбасса

Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского, назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка

Зеленский обязал Кабмин создать информресурс для таможенного декларирования товаров

Президент поручил правительству принять меры для синхронизации базы данных таможни со странами-соседями до конца 2019 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

И. о. главы ГФС освободил от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен

Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского, назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка

Зеленский обязал Кабмин создать информресурс для таможенного декларирования товаров

Страховой рынок Украины поднялся в мировом рейтинге - Нацкомфинуслуг

Верховный суд разблокировал процесс назначения советников по приватизации 5 госкомпаний

Структура таможни должна быть оптимизирована - Гончарук

Президент поручил правительству принять меры для синхронизации базы данных таможни со странами-соседями до конца 2019 г.

АМКУ открыл дело о получении Skyrizon Aircraft Holdings и "Укроборонпромом" контроля над "Мотор Сич"

Фонд энергоэффективности с партнерами в течение четырех лет выделят $235 млн для 6 тыс. ОСМД

"Укрэнерго" выставит счета за свои услуги в июле по двум тарифам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА