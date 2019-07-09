В Киеве представили услугу по регистрации ООО онлайн

В Киеве представили новую электронную услугу по регистрации обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

"Сегодня презентуем абсолютно новый сервис. Теперь предприятия, юрлица, ООО могут зарегистрироваться онлайн", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе презентации услуги во вторник в Киеве.

Премьер отметил, что сегодня по легкости ведения бизнеса Украина занимает 71-е место, но правительство хочет войти в Топ-40.

"Каждый человек, который хочет зарегистрировать бизнес, сможет это сделать у себя дома либо в офисе, сделав три простых шага и получив полноценное право заниматься бизнесом в формате общества с ограниченной ответственностью", - отметил министр юстиции Павел Петренко.

Регистрация будет осуществляться через личный кабинет онлайн дома юстиции, где заполняется анкета с необходимыми данными. После этого осуществляется подписание документа электронной цифровой подписью или Bank-ID.

Среди прочего функционал сервиса разрешает перейти уже действующим ООО в онлайн формат.

"Без преувеличения, мы сейчас одни из лидеров относительно простоты регистрации обществ с ограниченной ответственностью", - сказал Петренко.