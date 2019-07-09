Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского, назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Михаила Згуровского и назначил членами набсовета Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Соответствующий указ президента №499/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства во вторник.

Так, Зеленский внес частичное изменение в ст.1 указа президента Украины №309 от 17 марта 2014 года "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", прекратив полномочия члена набсовета госконцерна Михаила Згуровского, который также являлся главой набсовета.

В то же время президент назначил членами набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и Загороднюка (по согласию).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.