Экономика

15:06 09.07.2019

Структура таможни должна быть оптимизирована - Гончарук

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Структура таможни должна быть оптимизирована, считает заместитель главы Офисиа президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"Структура таможни точно должна быть оптимизирована. Точно те таможенники, которые останутся там работать, должны иметь нормальные условия работы", - сказал он на пресс-брифинге во вторник, комментируя заявления главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова о намерении сократить количество таможен с 26 до пяти-шести.

При этом он отметил, что Нефьодов предложил модель реформирования ведомства.

"Да, мы видим какие-то возможности для оптимизации количества таможен. До какого числа, я думаю, еще и сам Макс (Нефьодов) уточнит эти цифры, когда начнет работать", - сказал Гончарук.

Теги: #таможня #реформа #гончарук #гфс
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