Экономика

13:14 09.07.2019

Фонд энергоэффективности с партнерами в течение четырех лет выделят $235 млн для 6 тыс. ОСМД

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Фонд энергоэффективности с партнерами в течение четырех лет выделят $235 млн для 6 тыс. ОСМД

 Фонд энергоэффективности заключил соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC), в рамках которого партнеры в течение четырех лет выделят $235 млн в виде грантов и кредитов для энергоэффективной модернизации 6 тыс. объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

"Соглашение – правовая основа для полноценного запуска Фонда и старт финансирования программ энергоэффективности в многоквартирных жилых домах, которые создали ОСМД. Сегодняшнее подписание является следующим важным шагом к повышению энергоэффективности", – цитирует пресс-служба вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Как сообщила пресс-служба фонда, в программе примут участие 6 тыс. ОСМД. Помимо средств Фонда, программу будет финансировать трастовый фонд в размере EUR100 млн, управляемый IFC, ЕС и правительством Германии.

"Сотрудничество с IFC и донорами даст Украине возможность повысить энергоэффективность и сократить выбросы углекислого газа, параллельно помогая стране выполнить ее международные обязательства", – прокомментировала подписание соглашения директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну.

В конце мая-2019 Геннадий Зубко сообщил, что Фонд энергоэффективности вместе с донорами в настоящее время тестирует все процедуры и процессы с 15 пилотными ОСМД: семь домов идут на комплексную модернизацию, а восемь – на легкую. Он рассчитывает, что до конца текущего года по этим проектам уже будет результат.

При этом, как считает руководитель жилищно-коммунальных программ Гражданской сети "Опора" Татьяны Бойко, Фонд энергоэффективности может заработать в полную силу только в 2020 году

Как сообщалось, в апреле-2018 ЕС, Германия и IFC подписали соглашение о софинансировании Фонда энергоэффективности, создании Мультидонорского фонда. В июне Украина получила первый транш в размере EUR50 млн, а в декабре ЕС предоставил второй транш в размере EUR54 млн.

В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 1,6 млрд грн в уставный капитал Фонда энергоэффективности.

В начале этого года совместно была утверждена грантовая политика Фонда энергоэффективности. Она предусматривает, что для первых 300 проектов рекомендуемый размер гранта составит: для пакета А ("легкий") – 40%, для пакета Б ("комплексный") – 50%, а также дополнительно "плюс" 20% для ОСМД, в которых проживает более 50% субсидиантов.

Теги: #ifc #зубко #осмд #фонд_энергоэффективности
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