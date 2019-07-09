"Укрэнерго" выставит счета за свои услуги в июле по двум тарифам

НЭК "Укрэнерго" из-за приостановления судом действия июньского решения НКРЭКУ об установлении компании тарифов на второе полугодие выставит счета за свои услуги в июле по двум тарифам.

Согласно пресс-релизу НЭК, оспариваемый ферросплавными заводами тариф будет указан в графе "рекомендовано к уплате".

"Укрэнерго" рекомендует оплачивать счета за свои услуги именно по тарифам, указанным в графе "рекомендовано к уплате". Это позволит обеспечить выполнение функций, возложенных на компанию в новом рынке электроэнергии, и соответственно, поддерживать операционную безопасность энергосистемы. Также "Укрэнерго" сможет в полном объеме выполнять свои спецобязательства, в которые входит, в частности, и плата Гарантированному покупателю разницы между рыночной ценой электроэнергии из ВИЭ и "зеленому" тарифу, а также закупку электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях", - отмечают в НЭК.

По данным НЭК, в настоящее время Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разрабатывает проект постановления, которым будет установлен новый тариф "Укрэнерго" с 1 августа 2019 года. Его планируется установить на уровне 312,12 грн/МВт-ч, или на 10,2% меньше оспариваемого в судах (347,43 грн/МВт-ч).

Это связано с уменьшением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь, стоимость которой определяется с учетом цены электроэнергии НАЭК "Энергоатом" на электронных аукционах (80%) и средней ценой электроэнергии на "рынке на сутки вперед" (20%). Также "Укрэнерго" направило регулятору обращение, в котором обосновало необходимость пересмотра тарифа на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению.

В "Укрэнерго" напоминают, что установленный в конце декабря 2018 года тариф на третий квартал в размере 57,4 грн/МВт-ч не рассчитан для обеспечения работы компании в условиях нового рынка, поскольку не учитывает расходы на выполнение возложенных законодательством на оператора системы передачи функций.

Как сообщалось, 1 июля, в день запуска нового оптового рынка электрической энергии, Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство НЗФ по обеспечению иска к регулятору, приостановив постановления регулятора об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для оператора системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго".

Из-за решения суда могут возникнуть неплатежи "Укрэнерго" производителям возобновляемых источников энергии, а также неплатежи НЭК за э/э для закупки технологических потерь в сетях.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразована в частное акционерное общество.