Экономика

19:49 08.07.2019

Апелляция подтвердила незаконность постановления Кабмина по ценам на газ для населения

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Апелляция подтвердила незаконность постановления Кабмина по ценам на газ для населения

Шестой апелляционный административный суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ), сообщил глава правления "Союз собственников жилья" Алексей Кучеренко.

"Сегодня Шестой апелляционный суд в составе судей Я.Собкив (председательствующий), Н.Безымянная, О.Ганечко вынес решение, которым полностью отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Кабинета министров Украины, Минэкономразвития, "Нафтогаза" и НКРЭКУ", – написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, в марте 2019 года Окружной административный суд Киева по иску лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и общественного движения "Тарифная мобилизация" признал противоправным и недействительным постановление правительства №315.

Теги: #газ #цена
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