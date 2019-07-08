Экономика

18:46 08.07.2019

Минфин намерен довести объем выпуска 5,5-летних ОВГЗ до уровня индексной бумаги

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Минфин намерен довести объем выпуска 5,5-летних ОВГЗ до уровня индексной бумаги

Министерство финансов Украины планирует продолжить выставление на первичных аукционах выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением 26 февраля 2025 года, чтобы довести объем выпуска до эквивалента $1-1,5 млрд, достаточного для его включения в перечень индексных бумаг, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники недавней встречи Минфина с первичными дилерами.

Как сказала директор блока "Рынки капитала" Альфа-Банка Татьяна Попович, включение бумаги в число индексных увеличит спрос на нее и в целом повысит интерес нерезидентов к украинскому рынку.

Она напомнила, что стратегия Минифина предполагает увеличение внутреннего долга в гривне, чтобы снизить зависимость от курсовых рисков.

По словам другого участника встречи, пожелавшего остаться неизвестным, Минфин подтвердил планы ограничить предложение валютных ОВГЗ и постараться добиться снижения ставок по ним уже на ближайших аукционах 16 июля.

Как сообщалось, дебютный аукцион по размещению ОВГЗ с погашением в конце февраля 2025 года Минфин провел 11 июня этого года и привлек на нем 3,42 млрд грн под 15,85% годовых. Спустя две недели он доразместил эти бумаги под такую же ставку на 4,39 млрд грн, доведя общий выпуск примерно до эквивалента $0,3 млрд. Продавец отмечал, что более половины покупателей этих ОВГЗ – нерезиденты.

В графике на третий квартал Минфин сократил число аукционов по размещению валютных облигаций. Согласно ему, он планирует ежемесячно проводить первичные аукционы по продаже ОВГЗ в долларах (16 июля, 13 августа и 10 сентября) и один раз – в евро (27 августа), предлагая на них годичные и двухлетние бумаги.

На последних подобных аукционах 25 июня Минфину удалось снизить ставку по годичным долларовым бумагам с 7,25% до 7% годовых, по двухлетним – с 7,75% до 7,5% годовых.

Теги: #овгз #минфин
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