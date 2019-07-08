Экономика

17:54 08.07.2019

ЕС готов предоставить Киеву EUR500 млн макрофинансовой помощи после выполнения необходимых условий

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ЕС готов предоставить Киеву EUR500 млн макрофинансовой помощи после выполнения необходимых условий

Европейский Союз готов выделить Украине очередной транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере EUR500 млн после выполнения необходимых условий.

"ЕС готов предоставить второй транш (EUR500 млн) Четвертой программы макрофинансовой помощи, как только будут выполнены соответствующие условия", - говорится в тексте декларации сторон по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Ранее в это день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за готовность предоставить Украине второй транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере EUR500 млн.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовойпомощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова 1 марта 2019 года по итогам встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом сообщила, что Украина выполнила более половины обязательств, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС на сумму EUR500 млн. На тот момент еще пять из 12 предусмотренных условий находились на разных этапах выполнения. В частности, в ближайшие дни должны были быть объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда, а также ожидалось принятие парламентом в первом чтении законопроекта об авторизированном экономическом операторе (АЭО) и ратификация Многосторонней конвенции MLI.

Так, 28 мая генеральный директор директората Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон сообщил, что помимо программы МВФ, есть другие пункты, необходимые для получения транша, в частности, закон предусматривающий борьбу с отмыванием денег, закон об авторизированном экономическом операторе (АЭО), а также функционирование системы автоматической системы поверки е-деклараций, выполнение закона о рынке электроэнергии и принятие среднесрочного плана реформирования налоговой и таможенной служб.

Теги: #киев #ес #транш
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