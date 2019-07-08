Экономика

17:46 08.07.2019

Минфин обнародовал новый законопроект о "кешбэке"

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Минфин обнародовал новый законопроект о "кешбэке"

Министерство финансов Украины вновь предлагает компенсировать покупателям часть стоимость покупки (так называемый "кэшбэк"), если продавец нарушил порядок проведения расчетов при продаже товара или услуги дороже 50 необлагаемых налогом минимумов (850 грн).

Законопроект, обнародованный на сайте министерства в понедельник, предусматривает штраф для продавца в 200% стоимости проданных товаров или услуг при первом нарушении, 500% - при последующих.

Компенсация должна уплачиваться как часть суммы штрафов, уточняется в тексте проекта закона.

Помимо этого, Минфин предлагает внедрить информационную систему для проверки аутентичности полученного покупателем расчетного документа, оформления жалобы на продавца товаров в случае нарушения, указывается в пояснительной записке к проекту закона.

Законопроект также предусматривает двухуровневую систему проверки поданных покупателями письменных обращений и жалоб: на первом этапе – камеральная проверка обращения, на втором – фактическая, если продавец не подтвердил факт продажи товаров или услуг.

Согласно анализу регуляторного акта, который размещен на сайте вместе с законопроектом, в 2018 году контролирующие органы провели 14,78 тыс. проверок и применили штрафы на 452,65 млн грн. Средняя сумма штрафа – 30,6 тыс. грн.

Как сообщалось, Минфин в 2018 году выносил на обсуждение законопроект о так называемом "кэшбэке". Он предусматривал усиление кассовой дисциплины – штрафы за невыдачу кассового чека с последующей компенсацией покупателям. Представители бизнеса, в частности, Союз украинских предпринимателей, раскритиковали законопроект, опасаясь, что он может стать инструментом недобросовестной конкуренции. Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала его.

Теги: #законопроект #кешбэк #минфин
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