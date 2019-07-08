Повышенные требования НБУ к системно-важным банкам не станут для них потрясением

Повышенные требования Национального банка Украины (НБУ) к системно важным банкам (СВБ) для обеспечения их запаса прочности являются абсолютно выполнимыми, они не статут потрясением для этих финансовых учреждений, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Глобально ничего не меняется. Мы принимали эти как раз исходя из того, чтобы не было "землетрясения" и банки были в состоянии спокойно выполнять требования", – сказал он.

Сологуб напомнил, что СВБ будут обязаны с 2020 года выполнять повышенные нормативы ликвидности и риска на одного контрагента, а с 2021 года для них заработает дополнительный буфер - буфер системной важности. "Это сделает систему более устойчивой, так как банки, играющие системную роль, будут находиться под более пристальным мониторингом Национального банка и иметь дополнительные запасы прочности по ликвидности и капиталу", – добавил он.

По его словам, включение в этот список не означает, что банкам понадобится дополнительный капитал. "Во-первых, мы видим, что в подавляющем большинстве банки выполняют нормативы с запасом. Даже госбанки сейчас выполняют все нормативы, и пока что необходимости никакой дополнительной капитализации по ним мы не видим. Во-вторых, до применения усиленных требований по нормативам есть полгода, а до буфера системной важности - полтора, поэтому у банков есть время для адаптации и наращивания запаса прочности", – добавил он.

Замглавы Нацбанка указал, что в настоящее время проводится стресс-тестирование банков. До его завершения сложно дать однозначный ответ относительно потенциальной потребности в дополнительном капитале банков.

В обзоре международного агентства Moody`s в понедельник отмечается, что из 14 банков на 1 июня наивысший норматив достаточности (адекватности) капитала у ОТП Банка и Укрсоцбанка –20,1-20%, УкрСиббанка и ПУМБа – 18,5-18,4%, ПриватБанка, ТАСкомбанка и Кредобанка – 15,9-15,2%.

У Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банка, Укргазбанка, Укрэксимбанка этот показатель на уровне 14,8-14,1%, Ощадбанка – 12,7%, банка "Пивденный" – 12,1% и Универсал банка – 11,8%.

Как отмечает Moody`s, ПриватБанк значительно снизил свою кредитную концентрацию в последние годы благодаря повышению внимания к кредитованию физических лиц и существенного сокращения чистого корпоративного кредитного портфеля. В результате у него и Кредобанка норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента самые низкие – соответственно 4,5% и 4,7%.

В то же время показатели выше целевого уровня в 20%, который будет применяться с 2020 года, на 1 июня этого года имели Укрэксимбанк – 29,7%, Альфа-Банк – 25,4%, УкрСиббанк – 25%, ОТП Банк – 24,5%, Ощадбанк – 22% и "Пивденный" – 21,3%.

В отношении повышенного норматива мгновенной ликвидности Moody`s указало, что все СВБ выполняли его с запасом.

Как сообщалось, НБУ в июле-2019 увеличил число системно-важных банков до 14, тогда как с 2016 года их число оставалось неизменным - три: государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. В расширенный перечень СВБ вошли также государственный Укргазбанк и частные Альфа-Банк с присоединяемым им Укрсоцбанком, Райффайзен банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, подконтрольные Сергею Тигипко ТАСкомбанк и Универсал банк, Кредобанк, ОТП банк и "Пивденный".

НБУ для СВБ Украины с 1 января 2020 года установил специальные значения норматива мгновенной ликвидности - не менее 30% текущих обязательств (для остальных банков - 20%) и норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента - не более 20% регулятивного капитала (для остальных банков - 25%).

Помимо того, начиная с 2021 года, системные банки обязаны обеспечить формирование буфера системной важности в зависимости от степени системной важности таких финучреждений в дополнение к основному капиталу (его норматив достаточности сейчас - 7% при нормативе достаточного регулятивного капитала 10%).

Буфер системной важности должен составлять 1% для Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банка, Укрсоцбанка, ПУМБ, УкрСиббанка, ТАСкомбанка, Универсал Банка, ОТП Банк, "Пивденного" и Кредобанкв.

Для Укрэксимбанка и Укргазбанка этот буфер установлен на уровне 1,5%, а для крупнейших на рынке ПриватБанка и Ощадбанка - 2%.

Помимо того эти банки должны будут разработать план восстановления деятельности согласно требованиям НБУ, который будет способствовать быстрой стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.



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