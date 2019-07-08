Экономика

16:39 08.07.2019

Управления полиции охраны в Запорожской области отобрало "УОСК" для страхования финрисков

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Управления полиции охраны в Запорожской области отобрало "УОСК" для страхования финрисков

 Управление полиции охраны в Запорожской области 8 июля отобрало ЧАО "Украинская охранно-страховая компания" ("УОСК", Киев) для страхования финансовых рисков по действующим договорам охраны, сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

Как отмечается, ценовое предложение компании составило 1,344 млн грн при ожидаемой стоимости на закупку услуг 1,346 млн грн.

Также в тендерах участвовала СК "Ю.Би.Ай.-КООП"" с ценовым предложением 1,346 млн грн.

"УОСК" зарегистрирована в 1996 году, специализируется на рисковых видах страхования.

Акционерами компании являются департамент полиции охраны (40%), Управление полиции охраны в Киеве (20%).

Теги: #запорожская_область #уоск #страхование #полиция
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