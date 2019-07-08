СГ "ТАС" застраховала автотранспорт ГУ Нацполиции в Харьковской области по ОСАГО

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области и страховая группа "ТАС" (Киев) 8 июля подписали договор страхования гражданской ответственности владельцев автомобильного транспорта 853 ед., сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

По информации системы, ценовое предложение компании составило 567,053 тыс. грн при ожидаемой стоимости 580 тыс. грн.

В тендере также принимали участие СК "Брокбизнес" с предложением 439,9 тыс. грн и СК "Краина" – 531,6 тыс. грн.