Британская IWG откроет 9-этажное креативное пространство в БЦ Maidan Plaza

Британская IWG Plc, предоставляющая услуги по аренде офисных помещений и временных рабочих мест, планирует открыть в бизнес-центре (БЦ) Maidan Plaza (Киев) девятиэтажное офисное креативное пространство бренда Spaces.

"В 2019 году в Киеве откроется первый центр глобальной сети креативных пространств для работы Spaces. В качестве локации выбран БЦ Maidan Plaza. Пространство площадью 6,1 тыс. кв. м на 600 рабочих мест займет сразу девять этажей. Официальное открытие первой очереди пространства запланировано в августе", - сообщается в пресс-релизе Spaces в Украине.

Согласно ему, одной из ключевых составляющих концепции Spaces также являются регулярные мероприятия - как деловые, так и лайфстайл. Цель – не только предоставить новые возможности для развития, но и вдохновить на создание идей, поощрить к применению нестандартных подходов в решении ежедневных операционных задач, способствовать нетворкингу.

В Spaces утверждают, что спрос на подобные практики в Украине достаточно высокий: четыре с пяти (84%) респондентов посещают курсы и бизнес-лекции для получения новых знаний, навыков, и затем применить их на практике, имплементировав в свой бизнес.

"Spaces – это место, которое призвано объединить предпринимателей и обеспечить идеальные условия для создания новых идей, запуска стартапов и развития успешного бизнеса. Мы верим, что здесь украинские компании смогут повторить путь успешных глобальных инновационных предприятий", – цитируется в сообщении директор Spaces в Украине Юлия Литвиненко.

Бренд Spaces основан в 2006 году и находится под управлением компании IWG. Пространства Spaces расположены в 39 странах мира (включая Нидерланды, США и Австралию) и 150 локациях. Формат офисных пространств Spaces призван способствовать активному развитию бизнеса – от предпринимателей и стартапов до крупнейших корпораций.

IWG (ранее - Regus Group) является глобальным оператором ведущих арендодателей офисных помещений. Первый офисный центр Regus в Украине – Horizon Tower по ул.Шелковичной – открыт в 1998 году. Всего в Украине Regus представлен в восьми бизнес-центрах Киева: Horizon Tower, Kiev Podil, Gulliver, Horizon Park Business Center, IQ centre, Silver Breeze, Forum West Side, Podil Heritage.