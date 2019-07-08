НБУ может пересмотреть прогноз ВВП в сторону улучшения

Экономика Украины будет выглядеть немного лучше во втором полугодии, чем ожидал Национальный банк, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Два фактора - сильный внутренний спрос и хороший урожай – будут способствовать пересмотру прогноза ВВП", – сказал он, уточнив, что в настоящее время происходит процесс такого пересмотра.

Сологуб отметил, что ситуация в экономике Украины в первом полугодии 2019 года развивалась немного лучше, чем предполагал Нацбанк в своем более консервативном прогнозе.

"Если посмотреть на прошедшие полгода, то глобально их итоги совпали с нашими ожиданиями, может быть даже оказались немного лучшими – но чуть-чуть лучшими, не столь существенно… В отношении роста экономики мы были более консервативны. Ситуация немного лучше, чем ожидалась", – сказал он.

По его словам, внешняя среда в этом году выглядит лучше, чем в прошлом: это касается и финансовых рынков, и условий торговли. В частности, сильно подешевел газ, на высоком уровне держатся цены украинских экспортных товаров – руды и зерна, отметил Сологуб.

В то же время, указал Сологуб, несколько лучшие, чем ожидалось, показатели связаны не столько с внешним спросом, а с внутренней средой.

"Несмотря на политический цикл настроения потребителей и внутренних инвесторов неплохие. Соответственно показатели роста потребления и инвестиций тоже выглядят достаточно неплохо", – пояснил замглавы НБУ.

Он также сообщил, что улучшение ожиданий роста экономики во втором полугодии 2019 года связано с оценкой будущего урожая.

"Мы закладывали в прогноз урожай в 66 млн тонн зерновых. Сейчас мы эту оценку пересматриваем, так как видим большие шансы (это не только наше мнение, но и мнение других прогнозистов), что Украина может собрать урожай еще больший, чем в прошлом году (70,1 млн тонн – ИФ)", – сказал Сологуб.

По его словам, неплохая ситуация сложилась по пшенице, несмотря на жаркий июнь, так как влаги было достаточно много, хотя по кукурузе пока рано говорить.

"Поэтому, несмотря на политический цикл, комбинация вменяемой макроэкономической политики и положительной внешней среды и приводит к таким параметрам, которые сейчас демонстрирует Украина", – подчеркнул замглавы НБУ.

Говоря о динамике цен, он отметил текущую глобальную дезинфляционную траекторию, которую ожидал Нацбанк, в частности, базовая инфляция практически полностью соответствует прогнозу НБУ.

"Есть более важный фактор высокого внутреннего спроса, который, безусловно, на инфляцию влияет. С другой стороны на нее влияет и благоприятная ситуация на валютном рынке: как через цены импортных товаров, так и через ожидания, сильно зависящие от динамики обменного курса. Соответственно эти два параметра нивелируют друг друга", – считает Сологуб.

Он отметил, что в рамках нового макропрогноза, объявление которого запланировано на 18 июля, Нацбанк оценит, как эти параметры сработали, полностью ли они друг друга компенсировали, а также учтет фактор административных цен. "Например, мировые цены на газ достаточно сильно упали, соответственно прогнозы, которые мы закладывали по росту цен на газ, нужно пересматривать. И по электроэнергии тоже", – пояснил он.

Замглавы НБУ уточнил, что по имеющейся у центробанка информации цены на электроэнергию для населения в этом году не изменятся.

"До запуска рынка было много панических заявлений (о динамике цен), которые сложно было фильтровать. Сейчас рынок запущен – посмотрим, как он заработает, хотя ничего страшного мы не ожидаем", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, в конце апреля Нацбанк подтвердил свой макропрогноз: рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%. Инфляция составит 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах.

Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% при замедлении инфляции до 9,8%.

Госстат Украины оценил рост ВВП в первом квартале текущего года в 2,5%. Инфляция по итогам пяти месяцев составила 9,6% в годовом измерении.



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