Экономика

13:36 08.07.2019

Открытие четырех торговых центров запланировано во Львове до конца 2021 г.

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Открытие четырех торговых центров запланировано во Львове до конца 2021 г.

Средневзвешенный уровень вакантности торговых центров Львова к середине 2019 года составил 2,9%, до конца 2021 года планируется пополнение общего предложения торговых площадей на 34,6 тыс. кв. м за счет ввода четырех новых ТЦ/ТРЦ, сообщила консалтинговая компания UTG (Киев).

"По состоянию на конец первого полугодия 2019 года наблюдается дефицит торговых помещений в объеме около 24,7 тыс. кв. м. В случае реализации и запуска в эксплуатацию заявленных перспективных проектов на рынке может образоваться профицит, что неизбежно повлечет за собой перетекание арендаторов из устаревших и теряющих популярность объектов, а также окажет влияние на рост вакантности и коррекцию ставок аренды в сторону снижения", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" аналитик UTG Оксана Гаврилевич.

По ее данным, на 2019-2021 годы задекларированы к открытию ТЦ общей арендуемой площадью 35,6 тыс. кв. м, в частности: 25 июля 2019 года планируется открытие ТЦ Vernissage (ул. Шевская, 12, GLA – 1 тыс. кв. м), ТРЦ "Арсен" (пр.Червоной Калины, 60, GLA – 24,8 тыс. кв. м), ТРЦ "Кинескоп" (ул. Героев УПА, GLA – 8,6 тыс. кв. м), а также торгово-офисный центр по ул. Госпитальная, 11 (GLA – 1,3 тыс. кв. м).

По оценкам UTG, к концу первого полугодия-2019 во Львове функционируют два региональных, шесть окружных, 16 микрорайонных, 11 специализированных ТЦ и 11 отдельностоящих супер- и гипермаркетов.

Согласно классификации ICSC, совокупная площадь торговых объектов города составляет 390,2 тыс. кв. м, что соответствует показателю 528,4 кв. м/1 тыс. жителей или 2,2 тыс. кв. м/1 кв. км общей площади города (без учета малых магазинов, помещений формата street retail, рынков города, отдельностоящих супер- и гипермаркетов).

По данным UTG, в первом полугодии 2019 во Львове состоялось открытие ТРЦ окружного формата Spartak (GLA – 23 тыс. кв. м, инвестор – ООО "ЛьвивбудМакс-Инвест").

Кроме того, в 2018 году открылся ТЦ микрорайонного формата New Point (GLA – 7 тыс. кв.м, девелопер - Auchan), а в 2017 году общая арендная площадь ТЦ окружного формата "Шувар" (пр. Червоной Калины, 36) была расширена до 16,6 тыс. кв. м.

"По уровню обеспеченности торговыми площадями Львов занимает ведущие позиции в Украине, а по уровню концентрации и удобству доступа – является одним из лидером страны", - отметила Гаврилевич.

По данным эксперта, по состоянию на апрель-2019 диапазон арендных ставок в помещениях галереи моды площадью 50-200 кв. м составляет 200-900 грн/кв.м/мес.

"Традиционно, максимальные ставки аренды (от $30/кв. м) характерны для наиболее успешных ТЦ Львова – Victoria Gardens, King Cross Leopolis. Средние ($12/кв. м - $30/кв. м) – характерны для успешных в прошлом, но устаревающих объектов: "Роксолана", "Опера-Пассаж", "Пивденный", "Сихов", "Скриня", а также сеть ТЦ "ВАМ" и для новых объектов, набирающих популярность, например, Spatrak", - отметила эксперт.

При этом она добавила, что низкие ставки аренды (до $12/кв. м) наблюдаются в удаленных от центра районах, с существенными концептуальными недостатками – к примеру, в ТЦ "Шувар", "Сриблястый", "Гора".

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на май 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.

Теги: #львов #utg #тц #украина
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