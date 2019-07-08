"Укрпошта" в марте-мае 2019г доставила почти 5 млрд грн монетизированных субсидий

АО "Укрпошта" в марте-мае 2019 года в рамках реализации пилотного проекта доставила 4,8 млрд грн монетизированных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг более 1 млн получателям.

Как сообщается на сайте "Укрпошты" в понедельник, средняя сумма выплаченных субсидий за указанный период составила примерно 1,5 тыс. грн. Максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил почти 9,3 тыс. грн, в апреле - 11,1 тыс. грн, в мае - 9,3 тыс. грн.

Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области - более 504 млн грн для почти 117 тыс. пенсионеров, Харьковской области - более 392,1 млн грн для более 85 тыс. пенсионеров и Львовской области - более 296,6 млн грн для 66 тыс. пенсионеров.

"Укрпошта" четко выполнила свои обязанности и поставленные задачи в рамках пилотного проекта: субсидии были выплачены и доставлены в установленные сроки; разветвленная сеть компании позволила выплатить средства пенсионерам, доставить наличные в дома или квартиры, отдать "в руки" получателям, и, что немаловажно, принять коммунальные платежи, обезопасив тем самым от накопления долгов. Сегодня наши услуги крайне необходимы жителям небольших сел и городков, где отсутствуют не только офисы банков, но и банкоматы. То есть фактически в них нуждаются 17 млн украинских граждан", - цитирует пресс-служба генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского.

Как сообщалось, решение о дальнейшем внедрении проекта по до