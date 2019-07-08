Экономика

11:43 08.07.2019

"Укрзализныця" приостановила работу эскалатора на станции "Киев-Пассажирский" в связи с его ремонтом

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"Укрзализныця" приостановила работу эскалатора на станции "Киев-Пассажирский" в связи с его ремонтом

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) начала плановый ремонт эскалатора, работающего на подъем в вестибюле Центрального вокзала станции "Киев-Пассажирский", сообщила пресс-служба компании в понедельник.

Как отмечается в сообщении, УЗ намерена закончить ремонтные работы к 17 июля, в этот период работа эскалатора будет приостановлена. На спуск эскалатор будет работать в штатном режиме.

В "Укрзализныци" уточнили", что в ходе ремонта будут заменены шестерни вала главного привода, тяговая цепь, силовые пускатели и концевые выключатели.

"Все работы осуществляются, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров и удерживать технические средства в исправном состоянии. "Укрзализныця" просит прощения за временные неудобства", - указано в сообщении.

Теги: #укрзализныця #ремонт
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