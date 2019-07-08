"Укрзализныця" намерена запустить пилотный проект по обновлению пригородных поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) до конца 2019 года планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородного сообщения в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщила пресс-служба со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова в понедельник.

По его словам, в настоящее время "Укрзализныця" уже имеет предварительные договоренности с местными властями Запорожской и Днепропетровской областей, а также Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

"Ни для кого не секрет, что степень изношенности пригородного парка более высокая по сравнению с другими нашими поездами - дальнего следования или грузовыми. Именно поэтому планируем в этом году начать пилотный проект в Запорожской и Днепропетровской областях совместно с Европейским инвестиционным банком по приобретению новых поездов", - цитирует пресс-служба компании Кравцова.

Как отметил глава "Укрзализныци", на приобретение пригородных поездов для этих областей будет направлено около $110 млн.

"Уровень доходности от пригородных поездов на сегодня является очень низким - 25-30% операционных расходов на организацию перевозок. Параллельно с этим, согласно Программе развития пассажирских перевозок в Украине, стратегией Мининфраструктуры и европейскими директивами, партнерами "Укрзализныци" по развитию пригородных перевозок должны выступать органы местной власти. Только такая кооперация может стать толчком к обновлению пригородных поездов по всей Украине", - констатировал Кравцов.

Кроме того, руководитель компании отметил, что уже третий год "Укрзализныця" реализует программу по ремонту электричек. По его словам, в 2019 году запланировано полностью восстановить более 100 поездов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" просит "Киевпастранс" вернуть на ее баланс городские электрички и выделить на их восстановление 500 млн грн.