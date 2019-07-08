Экономика

11:15 08.07.2019

"Укрзализныця" намерена запустить пилотный проект по обновлению пригородных поездов

2 мин читать
"Укрзализныця" намерена запустить пилотный проект по обновлению пригородных поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) до конца 2019 года планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородного сообщения в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщила пресс-служба со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова в понедельник.

По его словам, в настоящее время "Укрзализныця" уже имеет предварительные договоренности с местными властями Запорожской и Днепропетровской областей, а также Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

"Ни для кого не секрет, что степень изношенности пригородного парка более высокая по сравнению с другими нашими поездами - дальнего следования или грузовыми. Именно поэтому планируем в этом году начать пилотный проект в Запорожской и Днепропетровской областях совместно с Европейским инвестиционным банком по приобретению новых поездов", - цитирует пресс-служба компании Кравцова.

Как отметил глава "Укрзализныци", на приобретение пригородных поездов для этих областей будет направлено около $110 млн.

"Уровень доходности от пригородных поездов на сегодня является очень низким - 25-30% операционных расходов на организацию перевозок. Параллельно с этим, согласно Программе развития пассажирских перевозок в Украине, стратегией Мининфраструктуры и европейскими директивами, партнерами "Укрзализныци" по развитию пригородных перевозок должны выступать органы местной власти. Только такая кооперация может стать толчком к обновлению пригородных поездов по всей Украине", - констатировал Кравцов.

Кроме того, руководитель компании отметил, что уже третий год "Укрзализныця" реализует программу по ремонту электричек. По его словам, в 2019 году запланировано полностью восстановить более 100 поездов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" просит "Киевпастранс" вернуть на ее баланс городские электрички и выделить на их восстановление 500 млн грн.

Теги: #планы #укрзализныця #поезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:33 08.07.2019
"Укрзализныця" планирует перевозить почтовые отправления контейнерами в составе пассажирских поездов

"Укрзализныця" планирует перевозить почтовые отправления контейнерами в составе пассажирских поездов

10:32 07.07.2019
Иран через 60 дней вновь откажется от части обязательств по СВПД, если европейские страны не решат спорные проблемы

Иран через 60 дней вновь откажется от части обязательств по СВПД, если европейские страны не решат спорные проблемы

17:37 05.07.2019
"Укрзализныця" намерена использовать пассажирские поезда для грузоперевозок

"Укрзализныця" намерена использовать пассажирские поезда для грузоперевозок

15:06 05.07.2019
"Укрзализныця" разрабатывает концепцию страхования грузов

"Укрзализныця" разрабатывает концепцию страхования грузов

11:09 05.07.2019
Кабмин подтвердил решение о дивидендах "Укрзализныци" в размере 30% от прибыли

Кабмин подтвердил решение о дивидендах "Укрзализныци" в размере 30% от прибыли

15:06 04.07.2019
"Укрзализныця" просит "Киевпастранс" вернуть на ее баланс городские электрички и выделить на их восстановление 500 млн грн

"Укрзализныця" просит "Киевпастранс" вернуть на ее баланс городские электрички и выделить на их восстановление 500 млн грн

11:38 03.07.2019
"Укрзализныця" оценивает необходимые инвестиции на обновление локомотивного парка в 73 млрд грн

"Укрзализныця" оценивает необходимые инвестиции на обновление локомотивного парка в 73 млрд грн

15:45 02.07.2019
"Укрзализныця" за полгода модернизировала 18 пассажирских вагонов

"Укрзализныця" за полгода модернизировала 18 пассажирских вагонов

09:44 02.07.2019
Спрос на еврооблигации "Укрзализныци" в 5 раз превысил предложение

Спрос на еврооблигации "Укрзализныци" в 5 раз превысил предложение

11:15 30.06.2019
Переговорщики США и КНДР в ближайшие недели определят, можно ли добиться прогресса

Переговорщики США и КНДР в ближайшие недели определят, можно ли добиться прогресса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Частичная приватизация и выведение акций госкомпаний на международные биржи повысят их эффективность

"Нафтогаз Украины" готов выйти на рынок евробондов на следующей неделе, ждет разрешения правительства

Глава Счетной палаты призывает Гройсмана содействовать проверке "Нафтогаза"

Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Moody’s считает "стабильным" прогноз банковской системы Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-корпоративный секретарь ПриватБанка Страхова вошла в набсовет Укрэксимбанка

Судно с 75 тыс. тонн нефти из США прибыло в Украину

Украина увеличила запасы в ПХГ в 1,6 раза

ЕЦБ сделает все необходимое для поддержки экономики еврозоны

НБУ в первую неделю июля увеличил выкуп валюты на межбанке до $321 млн

Правительство утвердило членов набсоветов ПриватБанка и Ощадбанка по квоте президента - источник

НБУ сохранил перечень участников валютных интервенций с запросом лучшего курса

Заместителем председателя правления УкрСиббанка стал экс-советник финансового директора BGZ BNP Paribas S. A.

Частичная приватизация и выведение акций госкомпаний на международные биржи повысят их эффективность

"Нафтогаз Украины" закрыл первую сделку по продаже природного газа на УЭБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА