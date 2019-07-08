Экс-корпоративный секретарь ПриватБанка Страхова вошла в набсовет Укрэксимбанка

Экс-корпоративный секретарь ПриватБанка, нынешний член команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Виктория Страхова, которая ранее также была проектным менеджером реформ финансового сектора, назначена членом наблюдательного совета Укрэксимбанка.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в правительстве, такое решение Кабинет министров принял на заседании в пятницу по предложению президента.

Страхова подтвердила агентству информацию о своем назначении в набсовет Укрэксимбанка, подчеркнув важность улучшения корпоративного управления именно в этом госбанке.

Как сообщалось, Кабмин утвердил набсоветы ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка на заседании 22 мая этого года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

В набсовет Укрэксимбанка вошли, в частности, Пауль Торстен, Стивен Фишер, Димитри Чичло, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню как независимые члены, а также представители государства Юрий Буца (от КМУ) и Алла Шульга (от ВРУ).

Пол Торстен имеет международный опыт корпоративного банкинга и управления рисками в Volksbank и DeutscheBank. С 2017 года – председатель совета директоров банка РБК в Казахстане.

Стивен Фишер вышел на пенсию после 35-летней карьеры в глобальном банке Citi, в частности, был генеральным директором и управляющим директором в Украине.

Димитри Чичло - специалист по кибербезопасности и управлению рисками с широким международным опытом. Бывший старший советник по вопросам информационной безопасности UnionBancairePrivée в Женеве. С 2004 по 2009 работал в Украине и участвовал в различных международных проектах в промышленности и банковской деятельности.

Оляна Гордиенко, директор по корпоративному управлению группы ICU, имеет более 18 лет юридического опыта в Украине, из них 15 лет работы в Baker&McKenzie, была членом Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доминик Меню - банкир с 36-летним опытом в сфере корпоративного, коммерческого и инвестиционного банкинга с глубоким практическим опытом в сфере торгового финансирования и документарного бизнеса, экспортных кредитов, управление портфелем проблемных кредитов. В Украине играл ключевую роль в процессе приобретения УкрСиббанка компанией BNP Group.

Сергей Коновец, замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины", имеет более 23-летний опыт в области финансового менеджмента и контроллинга, разработке стратегий и развития бизнеса, который он получил в компаниях Big-4, ведущей компании по стратегическому консалтингу и крупнейшей национальной нефтегазовой компании

Укрэсимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов Укрэсимбанк занимает 3-е место (232,064 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.