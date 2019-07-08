Экономика

10:26 08.07.2019

Судно с 75 тыс. тонн нефти из США прибыло в Украину

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Судно с 75 тыс. тонн нефти из США прибыло в Украину

Судно Wisdom Venture с партией нефти 75 тыс. тонн с месторождения Bakken из США утром 6 июля стало на причал в Одесском порту.

Согласно сообщению на сайте порта, время отгрузки нефти в береговые резервуары составит около 36 часов. Нефть предназначена для Кременчугского НПЗ ("Укртатнафта").

"В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Беларуси. Сейчас периодически заходят танкеры с сырьем из Азербайджана. Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке", - цитируется в сообщении глава администрации Одесского порта Игорь Ткачук.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка" и бизнесмена Александра Ярославского.

Теги: #сша #украина #нефть
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