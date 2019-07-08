Экономика

10:17 08.07.2019

Украина увеличила запасы в ПХГ в 1,6 раза

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Украина увеличила запасы в ПХГ в 1,6 раза

Украина с 4 апреля по 6 июля 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 59,8% (на 5 млрд 229,5 млн куб. м) – до 13 млрд 974,86 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 6 июля 2018 года на 21,4%, 6 июля 2017 года – на 18,1%.

ПХГ Украины, в частности, 6 июля этого года пополнились на 74,45 млн куб. м при импорте 63,23 млн куб. м и внутренней добыче 55,02 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #запасы #украина #пхг
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