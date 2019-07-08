Экономика

10:14 08.07.2019

ЕЦБ сделает все необходимое для поддержки экономики еврозоны

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ЕЦБ сделает все необходимое для поддержки экономики еврозоны

Европейский центральный банк полон решимости принять необходимые меры поддержки экономики еврозоны и обладает для этого всеми возможностями, заявил глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.

Отвечая на вопрос о денежно-кредитной политике в интервью CNBC, Виллеруа де Гало сказал, что любые действия будут зависеть от экономических данных, которые будут опубликованы в следующие несколько месяцев.

Экономика характеризуется "продолжающимся замедлением роста", тогда как зарплаты в еврозоне "значительно" повышаются, а число рабочих мест растет по обе стороны Атлантического океана, отметил он.

"Давайте подождем следующих заседаний, чтобы совет управляющих проанализировал данные и принял решение, - сказал глава Банка Франции, - Это я называют прагматичным подходом".

Нынешний председатель ЕЦБ Марио Драги будет возглавлять совет управляющих до 31 октября, когда завершится срок его полномочий. На его пост была выдвинута директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

"Кристин Лагард будет прекрасным председателем ЕЦБ и получит мою полную поддержку в совете управляющих", - сказал Виллеруа де Гало.

Теги: #ецб #еврозона
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