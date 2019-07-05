Экономика

21:01 05.07.2019

Правительство утвердило членов набсоветов ПриватБанка и Ощадбанка по квоте президента - источник

2 мин читать
Правительство утвердило членов набсоветов ПриватБанка и Ощадбанка по квоте президента - источник

Членом наблюдательного совета ПриватБанка стал замглавы правления Укргазбанка Евгений Мецгер, а Ощадбанка – Юрий Храмов, до конца 2010 года длительное время работавший в Укрэксимбанке и занимавший там должность замглавы правления, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" два источника.

По их данным, соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании в пятницу по предложению президента.

Как сообщалось, Кабмин утвердил набсоветы ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка на заседании 22 мая этого года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

Независимыми членами наблюдательного совета Ощадбанка были назначены Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, представителями государства - Даниэль Билак (от КМУ) и Дмитрий Власов (от ВРУ).

Майкл Вайнштейн является независимым банкиром и финансистом с более чем 30-летним опытом работы в сфере международного банкинга, стратегического консультирования финансовых учреждений и финансирование развития ведущих учреждений в США, России, Центральной Азии, на Кавказе, в Восточной и Центральной Европе, Латинской Америке.

Шевки Аджунер - экс-глава представительства ЕБРР в Украине, Алексей Резников – известный украинский юрист, Алексей Гринченко имеет более чем 20-летний опыт ведения бизнеса в банковской сфере и консалтинговых услугах для корпоративных клиентов.

Питер Бриггс имеет более чем 40 летний опыт в банковской сфере, включая 20-летним опытом консультанта, который сотрудничал с консалтинговой группой ING Group, с другими международными финансовыми учреждениями на рынках развивающихся стран, в реструктуризации и программах до и после слияния.

Байба Апин имеет более чем 15-летний опыт в консалтинге по информационным технологиям и управления цифровой трансформацией в странах постсоветского пространства.

Новыми независимыми членами наблюдательного совета ПриватБанка были утверждены международный советник управления технической помощи Казначейства США, в прошлом эксперт-консультант МВФ Искья Шарон; бывший генеральный директор по операциям Citi (Египет) и член наблюдательного совета Citi Bank (Украина) Шейх Надир и Эран Кляйн, в прошлом занимавший руководящие должности в Commerzbank (Великобритания), Citibank (Великобритания), WestLB (Япония) и Deutsche Bank (Япония).

Также в состав наблюдательного совета ПриватБанка переизбраны автор программы реформирования банковской системы Турции Энгин Анкчакоча, управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management Андреа Манетта и финансист, автор реформы финсектора в Ирландии Стивен Силиг. Однако позднее эти трое отказались от назначений.

ПриватБанк и Ощадбанк являются крупнейшими украинскими банками.

Теги: #набсовет #приватбанк #ощадбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 26.06.2019
СК "Гардиан" начала сотрудничество с КБ "ПриватБанк"

СК "Гардиан" начала сотрудничество с КБ "ПриватБанк"

15:16 25.06.2019
ПриватБанк обещает награду за информацию, которая поможет задержать взорвавших банкомат в Харькове

ПриватБанк обещает награду за информацию, которая поможет задержать взорвавших банкомат в Харькове

12:21 25.06.2019
Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

22:49 20.06.2019
Новоизбранный наблюдательный совет Ощадбанка начал свою работу и сформировал все профильные комитеты

Новоизбранный наблюдательный совет Ощадбанка начал свою работу и сформировал все профильные комитеты

12:19 20.06.2019
Три члена набсовета ПриватБанка отказались от своих назначений

Три члена набсовета ПриватБанка отказались от своих назначений

16:56 19.06.2019
Верховный суд отклонил жалобу Коломойского на право НБУ работать с Kroll и AlixPartners

Верховный суд отклонил жалобу Коломойского на право НБУ работать с Kroll и AlixPartners

15:57 18.06.2019
Коломойский инициирует остановку спора с НБУ в Швейцарии на базе решения Печерского райсуда Киева

Коломойский инициирует остановку спора с НБУ в Швейцарии на базе решения Печерского райсуда Киева

14:34 18.06.2019
НБУ заявляет об укрепившейся финстабильности, но видит угрозу в ситуации в ПриватБанком

НБУ заявляет об укрепившейся финстабильности, но видит угрозу в ситуации в ПриватБанком

15:18 14.06.2019
ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

16:48 13.06.2019
CDA США Квин в Днепре отметила успех нового руководства ПриватБанка

CDA США Квин в Днепре отметила успех нового руководства ПриватБанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Частичная приватизация и выведение акций госкомпаний на международные биржи повысят их эффективность

"Нафтогаз Украины" готов выйти на рынок евробондов на следующей неделе, ждет разрешения правительства

Глава Счетной палаты призывает Гройсмана содействовать проверке "Нафтогаза"

Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Moody’s считает "стабильным" прогноз банковской системы Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ сохранил перечень участников валютных интервенций с запросом лучшего курса

Заместителем председателя правления УкрСиббанка стал экс-советник финансового директора BGZ BNP Paribas S. A.

Частичная приватизация и выведение акций госкомпаний на международные биржи повысят их эффективность

"Нафтогаз Украины" закрыл первую сделку по продаже природного газа на УЭБ

"Укрзализныця" намерена использовать пассажирские поезда для грузоперевозок

Брюссель вернется к вопросу выделения очередного транша макрофинансовой помощи Украине после выборов в Раду

РФ может квотировать импорт щебня из Белоруссии, чтобы пресечь "транзит" из Украины

Кабмин поддержал 4 проекта соглашения с ЕС о финподдержке Украины на EUR86,9 млн

"Укрспирт" с 1 июля прекратил отгрузку спирта производителям алкоголя

Международные резервы Украины в июне-2019 выросли на 6,4%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА