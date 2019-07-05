Правительство утвердило членов набсоветов ПриватБанка и Ощадбанка по квоте президента - источник

Членом наблюдательного совета ПриватБанка стал замглавы правления Укргазбанка Евгений Мецгер, а Ощадбанка – Юрий Храмов, до конца 2010 года длительное время работавший в Укрэксимбанке и занимавший там должность замглавы правления, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" два источника.

По их данным, соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании в пятницу по предложению президента.

Как сообщалось, Кабмин утвердил набсоветы ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка на заседании 22 мая этого года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

Независимыми членами наблюдательного совета Ощадбанка были назначены Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, представителями государства - Даниэль Билак (от КМУ) и Дмитрий Власов (от ВРУ).

Майкл Вайнштейн является независимым банкиром и финансистом с более чем 30-летним опытом работы в сфере международного банкинга, стратегического консультирования финансовых учреждений и финансирование развития ведущих учреждений в США, России, Центральной Азии, на Кавказе, в Восточной и Центральной Европе, Латинской Америке.

Шевки Аджунер - экс-глава представительства ЕБРР в Украине, Алексей Резников – известный украинский юрист, Алексей Гринченко имеет более чем 20-летний опыт ведения бизнеса в банковской сфере и консалтинговых услугах для корпоративных клиентов.

Питер Бриггс имеет более чем 40 летний опыт в банковской сфере, включая 20-летним опытом консультанта, который сотрудничал с консалтинговой группой ING Group, с другими международными финансовыми учреждениями на рынках развивающихся стран, в реструктуризации и программах до и после слияния.

Байба Апин имеет более чем 15-летний опыт в консалтинге по информационным технологиям и управления цифровой трансформацией в странах постсоветского пространства.

Новыми независимыми членами наблюдательного совета ПриватБанка были утверждены международный советник управления технической помощи Казначейства США, в прошлом эксперт-консультант МВФ Искья Шарон; бывший генеральный директор по операциям Citi (Египет) и член наблюдательного совета Citi Bank (Украина) Шейх Надир и Эран Кляйн, в прошлом занимавший руководящие должности в Commerzbank (Великобритания), Citibank (Великобритания), WestLB (Япония) и Deutsche Bank (Япония).

Также в состав наблюдательного совета ПриватБанка переизбраны автор программы реформирования банковской системы Турции Энгин Анкчакоча, управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management Андреа Манетта и финансист, автор реформы финсектора в Ирландии Стивен Силиг. Однако позднее эти трое отказались от назначений.

ПриватБанк и Ощадбанк являются крупнейшими украинскими банками.