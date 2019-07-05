НБУ сохранил перечень участников валютных интервенций с запросом лучшего курса

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал список банков-участников валютных интервенций с запросом лучшего курса, которые будут проводиться в третьем квартале 2019 года, сообщается на веб-сайте центробанка.

Согласно сообщению, список этих банков не изменился. В него вошли 20 банков: ПАО "Альфа-Банк", АО "Банк "Альянс" ПАО "Банк "Инвестиций и сбережений", ПАО "Банк Восток", ПАО "КБ "Глобус", ПАО "ИНГ Банк Украина", ПАО "Креди Агриколь Банк", АО "ОТП Банк", АО "Ощадбанк", ПАО "АБ "Пивденный", ПАО "КБ "ПриватБанк", ПАО "ПУМБ", АО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "Сбербанк", АО "ТАСкомбанк ", АБ "Укргазбанк", ПАО "Ситибанк", АО "Укрэксимбанк", АО "УкрСиббанк", АКБ "Индустриалбанк".