"Нафтогаз Украины" закрыл первую сделку по продаже природного газа на УЭБ

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" на электронных биржевых торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) в пятницу продала 1,4 млн природного газа.

Как сообщает пресс-служба компании, продало 700 тыс. м куб. природного газа ресурса июля по средневзвешенной цене 5 122,16 грн. за 1 тыс. куб. м и 700 тыс. куб. м природного газа ресурса августа по цене 5 041,13 грн за 1 тыс. куб. м.

"На торгах наблюдался чрезвычайно высокий уровень конкуренции, что объясняется привлекательной стартовой ценой - 4 939,16 грн с НДС за 1 тыс. куб. м за ресурс июля и 5 033,13 грн с НДС за 1 тыс. куб. м за ресурс августа", - отмечается в пресс-релизе.

Средневзвешенная цена на ресурс июля выросла на 3,7% от стартовой, на ресурс августа рост средневзвешенной цены от стартовой составил всего 8 грн за 1 тыс. куб. м.

Как сообщалось, "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" 4 июля объявила о первых биржевих торгах на УЭБ и выставила на продажу 500 тыс. куб. м природного газа.